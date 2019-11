Una oda al poder de la música

Decía Bruce Springsteen que él era consciente de que entre los miles de espectadores que llenaban los estadios para verle había alguno para el que ese era el primer concierto de su vida, y también algún otro para el que ese sería el último. Para un artista que hace "música para las masas" -así se titula uno de los mejores álbumes de Depeche Mode- nada puede resultar más motivador que saber que la música que compones e interpretas es la banda sonora de la vida de muchos personas. O, incluso, que les ha cambiado la vida. Y siempre para bien.

De eso va "Spirits in the forest", la película documental dirigida por Anton Corbijn -responsable de la faceta gráfica y audiovisual de Depeche Mode desde tiempos inmemoriales- que se exhibió en cines el pasado jueves en un único pase. Vigo fue una de las tres ciudades gallegas en las que se proyectó.

El largometraje se centra en seis fans de la banda muy especiales, por razones que se van desvelando a lo largo del metraje y que no desvelaremos para no destripar la película. Proceden de países tan distantes entre sí como Mongolia, Colombia, Rumanía, Francia, Brasil y Estados Unidos; son todos incondicionales de Depeche Mode y hay algo en sus vidas que les ha ligado al grupo.

Alternando los testimonios íntimos de estos seis fans con imágenes del último concierto de la gira Global Spirit Tour en el Forest Stage del Waldbühne de Berlín -una especie de auditorio de Castrelos con esteroides-, Corbijn logra que el espectador se emocione y reflexione sobre el poder de la música para comunicar más allá de fronteras e idiomas.

Como dice Dave Gahan, vocalista y compositor de Depeche Mode, el documental retrata "el impacto real de la música en las vidas" de sus seguidores. O, en palabras de Martin L. Gore, multiinstrumentista y autor de los mejores himnos del grupo, cómo "la música puede ser una fuerza positiva que une a la gente".

Dice uno de los fans de Depeche Mode que su vida se podía dividir en álbumes y giras de Depeche Mode. Lo mismo vale para cualquier grupo que ha marcado nuestras vidas. En el caso de los de Basildon, la vida es eso que pasa entre que sale un nuevo disco de Depeche y oímos el "see you next time!" mientras suena "Never let me down again" y hacemos el parabrisas con los brazos.