Yolanda Ramos y su humor se despiden de "MasterChef Celebrity 4"

Yolanda Ramos ha sido la expulsada de esta semana de "MasterChef Celebrity 4". En la última prueba que tuvo estaba completamente bloqueada y no supo gestionar las ideas que tenía para el plato y esto fue el detonante que tuvo el jurado para elegirla como la expulsada de esta semana.

En su despedida con Pepe Rodríguez, Samantha y Jordi Cruz, Yolanda Ramos confesó: "Este programa es muy fuerte ¡eh!, quiero que lo sepa todo el mundo. Yo he hecho mucha televisión y muchos programas, pero este es muy fuerte. Es algo que te marca de por vida, conoces a gente que no están en tu entorno. Me llevo de aquí unas vivencias muy buenas, de verdad. Esto es una cosa para vivirla".

Cuando el jurado le preguntó quién de todos los compañeros que se quedaban como finalistas le gustaría que se proclamara como ganador de esta edición, afirmó: "Me da lo mismo quien de los cuatro gane porque me voy a emocionar con todos muchos. ¿Sabéis quién me gustaría que ganara? Lo digo por morbo ¡eh! Boris Izaguirre".