El temporal Cecilia, con su lluvia y su viento, ha dibujado una estampa de película en Vigo. El arcoíris se ha dejado ver sobre Guixar, con A Guía al fondo, desde la calle Julián Estévez. Ya con la vista puesta en el cielo... ¿qué pasará con el tiempo mañana para el estreno de las luces de Navidad en la ciudad olivica?

La peor parte del temporal ya habría pasado, ya que los pronósticos señalaban este viernes como el día más aciago. Para mañana por la tarde, no se esperan lluvias en uno de los días más importantes del año. El agua se esconderá a partir de las 20.00 horas, según Meteogalicia y eltiempo.es, por lo que el encendido de los 10 millones de ledes y del resto de atractivos, a las 20.30 h, no correrán peligro. Si no puedes asistir a la inauguración o prefieres quedarte en casa en una jornada en la que Porta do Sol estará llena a rebosar -el Consistorio ha limitado a 13.000 personas su aforo-, puedes verla en directo a través de FARO.

Las precipitaciones, eso sí, reaparecerán el domingo, fecha escogida por el Concello para encetar la noria, de 60 metros de altura y capacidad para cerca de 200 personas, la gran novedad de este año.