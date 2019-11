Joseba del Carmen aseguró que para que un metodo funcione hay que ponerlo en práctica. En este sentido, aseguró que muchas personas se conocen la teoría, pero luego no logran resultados porque lo que han leído y aprendido no lo ponen en práctica. También aseguró que los resultados no se dan de la noche a la mañana y que no a todo el mundo le funcionan las mismas pautas. "Cada uno tiene que elegir cuáles le van mejor. Por eso, lo importante es probar y después, decidir", afirmó.

Tampoco hay que forzar las situaciones ni empecinarse en que una teoría sobre el papel funcione. "Forzar las cosas y pretender que sean como deseamos no suele funcionar y es frustrante", afirmó.

Para cambiar el juego de la vida, lo primero que hay que hacer es parar porque solo así se puede ver el presente. El segundo paso es sentir, algo básico porque en la mente hay muchos pensamientos, pero lo que siente la persona es único. "Nadie puede sentir lo mismo que sientes tú", dijo. Después, ver el error porque muchas veces las cosas se ven de una manera u otra porque se observan con una determinada lente, tras lo cual hay que identificar la lógica con la que actúa cada uno, o empleando el lenguaje deportivo, las reglas del juego de cada uno, y aceptarlas. Y por último, soltar. "Y después, vuelta a empezar", añadió el coach.

"Lo más importante son las emociones. En vuestra pasión está vuestro potencial. Encontrar esa pasión. El sentido del libro ha sido el sentido de mi vida", sostuvo.

En esta obra, comparte algunas anécdotas muy personales como cómo afrontó la enfermedad y muerte de su hermano, hace tres años, y cómo una experiencia tan dolorosa le enriqueció como persona.