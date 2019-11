"A festa da palabra silenciada", por María Xosé Queizán

| Como homenaxe á escritora María Xosé Queizán -e para celebrar o seu 80 aniversario-, a biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo acolleu "A festa da palabra silenciada"; un acto no que Paula Mariño, Camino Noia e Mónica Bar, presentadas por Ana Gandón, falaron da revista Festa da Palabra, mítica dentro do movemento feminista en Galicia. A revista foi fundada en 1983 por Feministas Independentes Galega, para sacar da escuridade a escrita feminina e as teorías feministas vixentes.