Los conciertos tributo vuelven al Mar de Vigo

Los incondicionales de lo mejor de la música de las últimas décadas tienen un completo calendario de conciertos por delante en los próximos meses. Cuatro conciertos tributo devolverán al Auditorio Mar de Vigo la sensación de asistir a conciertos en directo de The Beatles, de Michael Jackson, de la legendaria Tina Turner o del grupo sueco Abba.

La actuación de The Mersey Beatles, el conjunto británico que homenajea al mítico cuarteto de Liverpool, inaugurará la nueva temporada de conciertos tributo este 20 de diciembre. Será parte de la programación navideña del Auditorio Mar de Vigo.

The Mersey Beatles es el grupo que más veces ha tocado en The Cavern Club, la mítica sala de Liverpool en la que los creadores de "She loves you" o "Yesterday" comenzaron a convertirse en leyenda. Este grupo tributo ha tocado más veces en The Cavern que los propios The Beatles.

Próximo año

El homenaje a la gran Tina Turner será el siguiente. Y en una noche muy especial: la del 14 de febrero. La gran voz de la cantante Karin Bello, de un gran parecido físico con Tina Turner, llega en una noche especialmente apropiada para cantar "The best".

Un mes después, el 13 de marzo, será el momento del homenaje Rey del Pop: Michael Jackson. En abril llega la cita con otro nombre imprescindible en la historia reciente de la música popular: ABBA. El grupo que realiza el tributo, Mamma Mia, ya lo ha llevado por algunos de los principales escenarios de Latinoamérica y Europa.

Los conciertos tributo están entre los preferidos del público vigués. En los últimos meses, espectáculos como los que devolvieron al auditorio por una noche la música de Mecano o de Queen abarrotaron el Mar de Vigo.