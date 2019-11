Manuel Alonso Loriente: "El relevo en el alfombrismo floral hay que ganarlo día a día"

El arquitecto Manuel Alonso es el primer presidente de la Federación de Asociacións de Alfombristas Galegos de Arte Efémera, que se constituyó oficialmente el pasado mes de septiembre y que será presentada en Santiago el próximo miércoles día 20. Seis asociaciones de alfombristas de arte efímero de Bueu, Cela, Ponteareas, Moaña, Rianxo y Ames son las fundadoras de esta organización, que espera sumar nuevos miembros y que nace con el espíritu de salvadguardar en Galicia un arte centenario que espera ser inscrito en la lista representativa del Patrimonio inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

- ¿Cuáles son los objetivos de la federación?

-El objetivo fundamental es la que unir a todos los que nos dedicamos al arte del alfombrismo porque somos un colectivo un poco disperso, ya que nos reunimos un día, dos, para hacer las alfombras, y se acabó. Hasta el año siguiente. Por ello, la gente se encuentra muy desunida y en muchos casos hasta se desconoce lo que se hace en la localidad de al lado. También, las personas que hacen alfombras son ya muy mayores, lo que hace que el alfombrismo no evolucione mucho y se hagan cosas muy clásicas. Está muy bien que se mantengan las tradiciones, pero todo evoluciona, aunque esto solo se consigue con el contacto con otros alfombristas.

-Dice usted que las personas que suelen hacer alfombras son ya mayores. ¿Hay relevo?

-El relevo hay que ganarlo, y hay que ganarlo día a día. En la mayor parte de los sitios, el alfombrismo se ha quedado ceñido a personas muy mayores. Es lo que pasa en los pueblos de Galicia, que se despueblan, la gente se va a las ciudades y estas son más impersonales. Es más complicado hacer este tipo de actividades, que son las típicas del vecindario, en una gran ciudad. Desde las asociaciones estamos haciendo campañas para que los escolares conozcan esta tradición para que, llegados los días de las grandes alfombras, participen y se diviertan porque de lo que se trata es de disfrutar.

- ¿Podría terminar desapareciendo?

-Sí. Como digo es un poco como el fenómeno de la despoblación del rural: va quedando la gente mayor y cuando muere se murió y las casas quedan abandonadas. De hecho, hay muchos sitios donde el alfombrismo ha ido desapareciendo. En Pontevedra, de los 66 municipios que hay, creo recordar, 50 tenemos noticias de prensa todos los años de que se hacen alfombras. Los otros las hacían, pero ya no porque la gente que se encargaba de ello ya no está. Por eso, lo importante no es tanto traer cosas de fuera como recuperar lo que ya tenemos. El alfombrismo es un patrimonio inmaterial que no está estudiado y donde hay mucho por hacer. Faltan estudios sobre este arte porque se conoce algo de la introducción del Corpus y de algunas actividades principales, pero no el desarrollo del alfombrismo, que es muy interesante.