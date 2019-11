Los logopedas gallegos denuncian que el Sergas solo tiene a 17 en plantilla

Son claves en la recuperación del habla tras un ictus o un cáncer de laringe, quienes se encargan de que niños con discapacidad o un trastorno del espectro autista mejoren su capacidad de comunicarse, que mayores con problemas de deglución vuelvan a comer con normalidad o de solucionar cualquier problema de voz. La logopedia está incluida en la carta de servicios de la sanidad pública, pero los profesionales denuncian que, en el caso del Sergas, su presencia es mínima. Desde el Colegio Profesional de Logopedas de Galicia alertan de que la red sanitaria pública solo cuenta con "17 logopedas", la mayoría en las provincias de A Coruña y Pontevedra (16), "solo uno en Lugo y ninguno en Ourense", resalta uno de los vocales de la entidad Javier Bueno Herrera, quien advierte que esto se traduce en largas listas de espera y en que muchos pacientes que precisarían ir al logopeda "no lleguen a hacerlo, se queden fuera del sistema".

"La ratio adecuada sería un logopeda por cada 40.000 o 60.000 habitantes y en Galicia tenemos uno por cada 150.000", sostiene este experto, quien asegura que la comunidad necesitaría al menos "otros 25 profesionales" y que estén mejor distribuidos por el territorio. En el caso del Complexo Hospitalario Universitario de

"Los profesionales que trabajan hoy en el Sergas no pueden absorber toda la demanda y hay esperas. En algunas zonas, como en Vigo, hay conciertos con la privada y aun así la espera puede ser de un año y nadie puede esperar tanto", indica Bueno, quien reconoce que esto y la distribución desigual de los profesionales por la geografía gallega provoca que muchos pacientes opten o bien por ir a la consulta privada, a asociaciones que cuentan con estos servicios -a veces financiados y otras donde el paciente debe abonar el coste- o simplemente no lleguen a ir al especialista. "Muchos no llegan a entrar en el sistema. Personas alejadas de donde está el logopeda y que tienen dificultades para el desplazamiento, bebés que tienen que desplazarse 45 minutos para media hora de terapia...", lamenta.

Miembros del Colegio Profesional se reunieron hace unas semanas con representantes de la Dirección Xeral de Función Pública y con parlamentarios de la Comisión de Sanidade para explicar la deficitaria situación de profesionales en la comunidad. Bueno reconoce que ninguno negó que no fuesen necesarios más logopedas, pero alegan cuestiones económicas para no poder hacer frente a más contrataciones. "Atendemos patologías muy frecuentes: un 2,5% de la población tiene algún problema de comunicación, hasta un 8% dificultades en la deglución y asistimos a personas con discapacidad, que han sufrido un ictus, con esclerosis múltiple, profesionales que trabajan con la voz, somos clave en la atención temprana a niños que pueden tener problemas de desarrollo. Nadie ha argumentado en contra de que se precisan nuestros servicios", indica este especialista, quien reconoce que, al contrario de lo que ocurre con los médicos, no es un problema de falta de titulados. "Hay unos 550 colegiados en Galicia. Habría profesionales suficientes para contratar", indica este logopeda, quien pese a todo se muestra optimista con que a "medio plazo" se solucione el déficit de especialistas.

Pero desde el Colegio no solo demandan más presencia en la sanidad. Consideran que deberían estar también en las residencias de mayores y que debería impulsarse una red de atención temporada a nivel autonómico con los logopedas con un papel clave. "Casi la mitad de los mayores que viven en residencias tienen disfagia, problemas para deglutir y esto deriva en que tengan problemas de nutrición y haya más hospitalizaciones. Si solucionamos las dificultades para deglutir, se ahorrarían costes de hospitalizaciones, sería una inversión", indica Bueno, quien lamenta que, sin embargo, "ninguna residencia cuenta con un programa específico de logopedia". Lo mismo ocurre con la atención temprana. "La ley autonómica indica que acceder al logopeda es un derecho de los niños que tienen riesgos en su desarrollo. No hace falta llegar al diagnóstico para que el logopeda pueda trabajar", indican desde el Colegio, donde piden que se mejore la atención temprana.