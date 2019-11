Santiago arropa a Juan Carlos y Valeria Quer en un minuto de silencio en memoria de Diana

Juan Carlos y Valeria Quer han celebrado este sábado un minuto de silencio en memoria de Diana -la joven asesinada en el verano de 2016- en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, lugar al que han acudido decenas de ciudadanos para mostrarles su apoyo.

"Gracias a todos por el arropo, por todo, de verdad. Esto es lo que más felices nos hace ahora mismo, que estéis aquí por mi hermana, dándonos cariño, apoyo; que es increíble, de verdad, muchísimas gracias", así se ha expresado Valeria Quer abrazada a su padre. Unas palabras que han terminado con un aplauso y un grito entre los asistente de "¡fuerza!".

Tras ella, Juan Carlos Quer ha tomado la palabra, mientras comenzaban a sonar las campanas de la Catedral compostelana, para "agradecer al pueblo español y, especialmente, al gallego" su "solidaridad" y "cariño".

Así, decenas de personas se han acercado a abrazar y saludar tanto a Juan Carlos Quer como a Valeria Quer. "¡Ánimo, fuerza, estamos con vosotros!", les ha dicho un señora. Mientras, otra mujer pedía "justicia" y una tercera clamaba por "prisión permanente revisable a los criminales".

Uno de los que también se ha acercado hasta el Obradoiro para participar en este minuto de silencio ha sido el vicepresidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda, quien ha saludado a Juan Carlos Quer.



Reclama "leyes penales efectivas"

Posteriormente, ya en declaraciones a los medios, Juan Carlos Quer ha reclamado "leyes penales efectivas que eviten que este tipo de depredadores" como el Chicle "puedan volver a cometer actos tan brutales de violencia contra la mujer", en lo que identifica como un "llamamiento de todos los españoles con sentido común".

Así, llama la atención sobre que el Chicle "un año después" de la muerte de Diana Quer "estaba metiendo a otra niña en el mismo maletero en el que metió a Diana". "Y esta niña hubiera terminado en el mismo pozo en el que terminó mi hija", sostiene.

Si bien se ha mostrado partidario de "educar" para que esto no vuelva a suceder, ha insistido en su defensa de la prisión permanente revisable, ya que "una cosa no es incompatible con la otra".

"A Diana no le va a reponer nada la vida", reflexiona Juan Carlos Quer, mientras demanda que "este individuo se quede todo el tiempo que merece en la cárcel". "Que nuestras hijas puedan circular en libertad", ha concluido.

Todo ello mientras el juicio por la desaparición y muerte de la joven Diana Quer ha llegado a su ecuador con cuatro sesiones en las que distintos testigos clave han puesto en entredicho las principales líneas de la versión del Chicle, como el supuesto robo de gasóleo, el encuentro fortuito con la joven o la colaboración que alega su defensa, que se suman a datos en su contra como la "antinatural" posición del cuerpo y a otros casos de acoso relatados en la sala.