Comienza a rodarse la tercera temporada de la comedia "Mira lo que has hecho"

El rodaje de la tercera temporada de "Mira lo que has hecho", la serie de Movistar+ creada por Berto Romero, ha comenzado ya en Barcelona. Según Movistar+, la serie, protagonizada por el propio Berto Romero y Eva Ugarte, y dirigida por Javier Ruiz Caldera, contará con seis nuevos episodios, cuyo rodaje finalizará el 20 de diciembre.

En esta nueva temporada, los hijos de Berto y Sandra han crecido, y, con ellos, los retos a los que tendrán que enfrentarse como familia numerosa y como pareja.

Junto a ellos, repiten en la serie Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban, Inma Sancho y Font García, con Javier Ruiz Caldera como director, tras su alabado trabajo en la segunda temporada. La actriz Clara Segura ( "Spanish Movie", "Los ojos de Julia") se incorpora en esta nueva temporada en el papel de Daniela, amiga de Olga (Inma Sancho).

"Mira lo que has hecho" es una comedia gamberra que cuenta cómo le cambia la vida a Berto Romero cuando recibe la noticia de que va a ser padre. Berto siente un enorme pánico debido a que sabe que no está preparado para esta nueva situación. Ésta le sobrepasa y se siente demasiado aterrado y torpe al encargarse de los cuidados de un bebé, cuando él aún no sabe ni cuidar de sí mismo.