Cándido Conde-Pumpido: "Siendo fiscal general, nunca me sentí mediatizado por el Gobierno"

Cándido Conde-Pumpido Tourón (A Coruña, 1949) fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011.

-En los últimos tiempos, los jueces tienen en España un protagonismo estelar. Proliferan como nunca las demandas, los juicios, las sentencias, los recursos... ¿Es síntoma de un país maduro o de un país al que le falta un hervor?

-Es muestra de una sociedad madura y moderna, de un Estado de derecho que funciona. Los tribunales son el órgano encargado de resolver los conflictos pacíficamente. Toda la historia de la humanidad consiste en sustituir la violencia por el derecho como instrumento de resolución de conflictos. Y la función de los jueces es pacificar los problemas otorgando una solución imparcial y basada en el derecho.

-En las últimas campañas electorales se debate mucho menos sobre los mecanismos de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces.

-Soy magistrado del Tribunal Constitucional, y este Tribunal ha dicho que ese sistema es constitucional. El CGPJ, como poder del Estado, debe tener una legitimidad que entronque con el Estado de Derecho y con el sistema democrático. El hecho de que lo elija el Parlamento, que nos representa a todos los españoles, y de que esa elección se lleve a cabo con la intervención del Congreso y del Senado, a través de una mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara, legitima al órgano. En resumen, no tengo ninguna duda de que es una norma constitucional y de que es la que corresponde al Estado de derecho.

-De forma periódica surge el debate sobre si el actual sistema de oposiciones, con un larguísimo listado de temas memorizados, es el mecanismo más adecuado para el acceso a la carrera judicial.

-En el ámbito del derecho comparado se da un conjunto muy amplio de posibilidades. Nuestro sistema combina las oposiciones con un mecanismo de acceso de juristas de prestigio a través de un concurso que permite, por ejemplo, que puedan llegar al Tribunal Supremo catedráticos, fiscales o abogado. Quizá podamos modernizar el sistema de oposiciones, pero el que tenemos aporta un alto grado de imparcialidad en la elección porque exige una preparación importante. Tendría que haber un fuerte consenso para poder cambiarlo.

-¿A qué edad accedió usted a la carrera judicial?

-A los 24 años era juez de primera instancia e instrucción.

-¿Cuánto tiempo estuvo preparando la oposición?

-Dos años. He sido juez de primera instancia e instrucción, magistrado de la Audiencia de San Sebastián, presidente de la Audiencia de Segovia, soy magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 1995, he sido fiscal general del Estado y ahora soy magistrado del Tribunal Constitucional. O sea, que he recorrido absolutamente toda la carrera en el sentido más amplio.

-Y desde esa atalaya privilegiada, ¿cómo valora la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés" catalán?

-Puedo decir que es una sentencia muy importante, sobre un tema muy complejo, y fruto de un largo juicio que se ha realizado con transparencia y que todos los españoles han podido ver. Dado que esa sentencia será muy probablemente recurrida ante el Tribunal Constitucional, y que nosotros tendremos que dar la última palabra sobre ella, no puedo pronunciarme sobre el contenido. Ya diremos lo que tengamos que decir cuando nos presenten los recursos. Pero sí puedo reseñar que es una sentencia importante y que ha sido fruto de un juicio celebrado con gran transparencia, lo cual no es frecuente en el ámbito del derecho comparado.

-¿Puede tener problemas esa sentencia en las instancias judiciales internacionales?

-Como digo, primero tiene que pasar por el Tribunal Constitucional.

-Ya, pero supongamos que pasa...

-La sentencia que podría ser impugnada es la del Tribunal Constitucional, y nosotros procuraremos que nuestra sentencia resulte absolutamente respetuosa con los derechos fundamentales, que es lo que controla el Tribunal de Estrasburgo.

-Durante los últimos días de la pasada campaña electoral, Pedro Sánchez dijo que la Fiscalía estaba a las órdenes del Gobierno. Al día siguiente, se desdijo.

-Los magistrados no podemos pronunciarnos sobre el comportamiento de los políticos. Los poderes son independientes, y nosotros debemos el mismo respeto al poder ejecutivo que el poder ejecutivo debe al judicial. Por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre ese asunto. Pero quien se lea la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal podrá tener un conocimiento exacto de la autonomía del Ministerio Fiscal.

-¿Usted se sintió muy mediatizado por el Gobierno cuando fue fiscal general?

-Nunca, nunca, afortunadamente.

-¿Quiere decir que siempre actuó de manera autónoma?

-Sí, sí, siempre. Además, durante mi mandato modificamos la única opción de influir que tenía el Gobierno, que era la posibilidad de cesar al fiscal general. Se estableció un sistema en el que ese nombramiento dura toda la legislatura. Ahora, el fiscal general del Estado es el único órgano en cuyo nombramiento intervienen los tres poderes. El Ejecutivo lo propone; el Consejo General del Poder Judicial lo valora, para dar constancia de que cumple los requisitos legales; y el poder legislativo lo evalúa a través de una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y después lo nombra el Rey. O sea, que las garantías son las máximas que se pueden exigir.

-¿Qué le dice su olfato político sobre la constitución del nuevo Gobierno? Muy complejo todo, ¿no?

-Bueno, yo no tengo olfato político, soy juez (risas) y me mantengo exclusivamente en el ámbito de lo jurisdiccional.

-¿Tiene en estos momentos el poder judicial alguna asignatura pendiente de cierta envergadura?

-El poder judicial funciona correctamente, y en el ámbito del derecho comparado es bastante respetado y valorado. ¿Hay algo que reformar? Yo le diría que la ley de Enjuiciamiento Criminal, que no es que sea del siglo pasado, sino de hace dos siglos. Es muy difícil vivir en la época del AVE con una ley de la época de las diligencias. La ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser reformada: es algo que la Justicia necesita imperiosamente.

-¿En qué línea debe reformarse?

-En la línea que siguen la mayor parte de los países de nuestro entorno. Tenemos modelos en el ámbito de la UE que pueden servirnos para enmarcar nuestro sistema. Estamos en Europa y debemos tener unas leyes homogéneas. Pero no soy quién para decir cómo.

-¿Se atreve a apuntar algo?

-Una línea que respete los principios básicos del proceso, entre ellos, respetar el principio acusatorio. La ley actual, por su antigüedad, ha tenido que ser reformada muchísimas veces. Pasa como con los coches: puedes llevarlo a arreglar muchas veces, pero en un momento dado hay que comprar un coche nuevo.

-¿Le piden opinión los políticos?

-No. Nosotros hablamos exclusivamente a través de nuestras sentencias.

-¿Fue a votar tanto el 28 de abril como el 10 de noviembre, o fue uno de los que se hartaron de tanta convocatoria?

-Eso forma parte del ámbito interno, pero le diré que, como ciudadano responsable, participo en los procesos electorales.