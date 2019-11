El poeta catalán Joan Margarit, premio Cervantes por su lenguaje "lúcido e innovador"

"La poesía como herramienta para consolar a gente solitaria, que somos todos". Así entiende su oficio de escritor el poeta catalán Joan Margarit, galardonado con el premio Cervantes por su obra bilingüe en catalán y en español, su lenguaje innovador y por la pluralidad cultural que representa.

La obra poética de Margarit (Sanaüja, Lérida, 1938), "de honda transcendencia y lúcido lenguaje siempre innovador, ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría", según el jurado de este premio, el máximo galardón de las letras en español, que está dotado con 125.000 euros.

Así lo explicó el ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, en una rueda de prensa para dar a conocer el veredicto del jurado, que presidió la poeta uruguaya Ida Vitale, que ganó el Cervantes el pasado año, y que para darle "consuelo a los derrotados", no dudó en confesar que ella tenía otro candidato distinto: Enrique Vila-Matas.

"Un grandísimo poeta en lengua española y en lengua catalana" de cuya extraordinaria calidad poética "nadie puede dudar", dijo el ministro sobre Margarit, también arquitecto. Ganar el Cervantes, dijo Margarit en rueda de prensa, permitirá que su poesía llegue a más lectores y "si el lector busca consuelo en el poema, y si funciona, llegará a más gente". Preguntado por la situación política actual en Cataluña y España, no quiso expresar su opinión pero admitió que prefiere que se identifique este premio "con el diálogo entre lenguas, entre Cataluña y España". "No es mi interés ni mi capacidad resolver estos temas, lo que no quiere decir que sea indiferente", advirtió.

Margarit publica siempre en catalán y en castellano: "Soy un poeta catalán pero también castellano, coño", dijo el 4 de noviembre al depositar su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

Su editor Josep Lluch, que lleva más de una década trabajando con él, explicó que siempre busca "lo que es esencial" y que "su obsesión es la verdad". Para Margarit, dice Lluch, "no hay belleza sin verdad y que la belleza radica en la verdad", con temáticas como las del amor impregnando sus versos.

Margarit comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano "Cantos para la coral de un hombre solo" y, después de un largo paréntesis, publicó, en 1975, "Crónica". A partir de 1980 inicia la publicación de sus poemas en catalán.

Autor en 2018 de "Per tenir casa cal guanyar una guerra", sus memorias de juventud, terminó "Poètica", un libro que publicarán en catalán y castellano Proa y Arpa en marzo, con textos nuevos en los que reflexiona sobre poesía y literatura, según explicó su editor. Este escritor minucioso, que tarda meses en acabar sus poemas, empezó escribiendo en castellano, pero a partir de 1981 comenzó a publicar solo en catalán y desde finales de los 90 hasta hoy simultanea ambas lenguas.

Y lo hizo ya en su madurez porque, según afirma, no conoce un solo poeta en la historia de la humanidad que haya escrito en una lengua que no sea la materna; y la suya es el catalán, "pero después hay poemas que surgen en castellano, pero no son nunca una traducción". Con sus ya 81 años, más de ocho décadas que le convierten en uno de los más veteranos en la lista de ganadores del Cervantes, su poesía se podría resumir en tres palabras: belleza, verdad y cultura. Tres conceptos que defiende porque lo demás "son cuentos".