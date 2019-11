Vídeo: Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2019

El vídeo del anuncio de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados del año y ya está aquí. Bajo el lema 'Unidos por un décimo' la campaña de este año está compuesta por cuatro vídeos.

Cuatro anuncios con cuatro historias "cotidianas y realistas" protagoniza la tradicional campaña de la Lotería de Navidad bajo un nuevo lema: "Unidos por un décimo", con el que se quiere realzar el significado "profundo y real" de compartir esta lotería. "Queríamos pisar el suelo y que cada uno se viera reflejado en esas historias porque la lotería tiene que ver con lo que nos pasa por la calle", ha dicho el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, en la presentación este jueves del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Cuatro historias componen el anuncio de la Lotería de Navidad 2019

El primero de los vídeos lo protagonizan Pilar y Félix. El veterano actor Ramón Barea da vida a Félix, un hombre que acude a casa de Pilar, su ex nuera, para trasladarle su intención de compartir con ella los décimos de la Lotería de Navidad. Explicándole que no quiere perder la tradición familiar porque la mujer ya no sea la esposa de su hijo, el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad vuelve a apelar al sentido de compartir.

La segunda historia del anuncio de este año de la Lotería de Navidad está protagonizada por Ramón y José y se titula 'Unidos por un décimo'.

En el caso del tercer anuncio de la Lotería de Navidad 2019 los protagonistas son Emilio y Gloria.

La cuarta entrega tiene a Carmen y Víctor como protagonistas.