Tras los pasos de 'El Chicle'

Tercera jornada del juicio contra El Chicle por el asesinato de Diana Quer. Un total de 14 testigos han declarado este jueves en los juzgados de Santiago de Compostela para reconstruir los pasos del acusado en A Pobra do Caramiñal el día en el que se le perdió la pista a la joven madrileña.

Tras la declaración de la excuñada de José Enrique Abuín y varias mujeres que lo retrataron como un depredador sexual obsesionado por jóvenes morenas, el juicio se ha reiniciado esta mañana con la declaración de la última amiga que estuvo con Diana Quer la noche en la que desapareció y feriantes que pasaban estos días en A Pobra con motivo de las fiestas patronales.

"Nos despedimos en el parque de A Pobra. Estaba cansada y se iba a casa andando", ha explicado la última persona que vio con vida a Diana Quer la madrugada del 22 de agosto de 2016. Es una amiga de veinte años que aquella noche le prestó su jersey porque la joven madrileña tenía frío. "Era una adolescente como todas, nos da miedo ir por la calle pero es lo que nos toca", ha apuntado.

"La noche de la desaparición", ha explicado recordando los últimas horas junto a la joven asesinada, "estuve con ella hasta las dos y veinte o así. Nos despedimos en el parque de A Pobra, en la zona de botellones. Llevaba pantalón corto blanco, zapatillas negras, jersey gris oscuro mío y ella me dejó su chaqueta vaquera. Se estaba quedando sin batería y estaba cansada, al día siguiente nos veríamos. La vi irse andando. Se marchó sola".

Otro de los testimonios que han prestado declaración ha sido el amigo que recibió el mensaje de WhatsApp en el que Diana Quer le advertía de que "un gitano le gritaba 'Morena ven aquí'". El amigo de Madrid con el que se "wasapeaba" aquella noche ha relatado al tribunal que aquella tarde hablaron de temas de estudios. "Suspendimos una misma asignatura, y de eso hablábamos. Después ella se iba de fiesta y dejamos hablar. A las dos de la mañana volvió a hablar porque ya volvía a casa. Me dijo que tenía poca batería y que tenía miedo porque un gitano le gritaba" y le decía "Morena ven aquí".

"Le escribí un mensaje y ya no volvió a contestar", ha explicado. "Creo que no le llegó pues tenía solo un tic. Yo me puse en contacto con su amiga que a su vez me puso en contacto con la familia y la Policía, para entregarles todo." El joven intentó contactar con Diana Quer al día siguiente con otro mensaje de WhatsApp que no le llegó. "Como estaba de fiesta creí que sería un chico que le dijo un piropo con dos copas, nunca me puse en la situación de lo que podía pasar, de que podían matarla. Al no responder pensé se quedó sin batería", expuso.



La versión de los feriantes

Los feriantes citados hoy como testigos han declarado que no vieron ni oyeron nada aquella noche. En todo caso, la mayoría seguía al frente de sus atracciones ya que no regresaron a sus caravanas hasta casi las cuatro de la mañana. A ninguno de ellos le robaron gasoil aquella madrugada y la zona era tranquila.

El feriante que en su día dijo haber oído una discusión de pareja se desdice ante el tribunal. Asegura que acabó su trabajo, se tomó unas cervezas y se fumó unos porros antes de irse a dormir a la furgoneta. Aseguró no recordar nada: "Entre el tiempo transcurrido y los problemas que tengo", concluyó.