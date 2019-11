Dani Flaco: "Las canciones deberían grabarse al final de las giras, no antes"

Dani Flaco ofrece mañana (22.00 horas) en la Fábrica de Chocolate Club de Vigo el segundo concierto de la gira de presentación de su octavo disco, "Al Alimón", en el que versiona algunos de sus temas más célebres, como "A ras de suelo", "La última vez", "Otra piel" y "No me olvides", a dúo con artistas y amigos como M-Clan, Álvaro Urquijo, Manolo García, Ismael Serrano, Andrés Suárez, Santi Balmes, Javier Ruibal, Rebeca Jiménez, Pedro Guerra y Marc Ros. "Nunca me había planteado hacer un disco de duetos y la verdad es que me hacía ilusión escuchar mis canciones cantadas al alimón con gente que para mí son referentes. Por eso este disco es impagable para mí", afirma el artista catalán.

Además, la experiencia le ha servido para "hacer una puesta a punto" a algunos de sus temas más conocidos, lo que le ha llevado, asegura, a "lugares muy interesantes". "Las canciones, realmente, se deberían grabar una vez terminadas las giras, no antes porque están más rodadas, conoces más giros para hacer con la voz, más rincones de la melodía y las cantas mucho mejor que cuando la acabas de componer", opina.

Sus canciones beben de las relaciones personales. Por ello, el amor y la amistad están presenten en muchas de sus letras. "Me interesa el comportamiento que tenemos hacia los demás, esos errores que cometemos y que nos llevan a conflictos, y también nuestros aciertos, y reflexionar sobre todo esto", comenta.

El pasado mes de septiembre publicó su primer poemario, "Uni-versos silvestres", un proyecto que tenía en mente desde hacía varios años. "Al contrario de lo que me pasa con las canciones, que funciono por rachas de composición, es decir, que a lo mejor en un mes puedo componer dos, tres temas y luego estar meses sin escribir nada, con el libro me propuse unas horas de escritura al día y eso me llevó a encontrar en mi interior y a contar cosas que en las canciones no puedo poner porque estás limitado por la estructura", explica. Decidió, además, escoger el verso libre para no sucumbir en algún momento a la tentación de musicarlos.

En el concierto de Vigo estará acompañado a la guitarra por Pepo López, músico con quien colabora desde hace ya 17 años. Será, anuncia, un concierto divertido, donde intercalará comentarios -divertidos, matiza- entre los temas. "Para mí, es fundamental reírme", afirma.