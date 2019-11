La borrasca 'Cecilia' deja más de 700 incidencias en Galicia

Hasta 700 incidencias entre la medianoche y las 18:00h. Ese es el balance que el temporal ocasionado por la borrasca Cecilia deja por el momento en Galicia. El 112 Galicia contabilizó entre las 00:00 y las 18:00 horas de esta tarde más de 700 incidentes relacionados con los episodios de meteorología de nivel rojo en la costa y de nivel naranja por viento y por nieve.

Los vientos alcanzaron ya los 120 kilómetros a la hora en varios puntos de la comunidad: en Malpica la racha máxima superó los 124 km/h, en Lira llegó los 123 km/h, en Penedo do Galo, en Viveiro, los 110 km/h, y también en las Rías Baixas se alcanzaron valores similares, en Ons y cabo Udra. También se han registrado cerca de 150 rayos y más de 37 litros por metro cuadrado en algunos localidades, como en Cervantes (Lugo).

En lo tocante a oleaje, Puertos del Estado registró oleaje de 10 metros en la boya de cabo Vilán. Le siguen los 9,6 metros en cabo Silleiro y los 7,4 metros en Estaca de Bares. Por su parte, el mayor nivel de precipitaciones tiene lugar en Mesía (A Coruña), con 30 litros por metro cuadrado. Después están los 26 litros por metro cuadrado de Ponteareas.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros han marcado la mínima en A Veiga (Ourense), al alcanzar los 4,8 grados bajo cero.

Todo este mapa meteorológico ha dejado un buen reguero de incidencias. Por provincias, la de A Coruña fue la más afectada con 441 registros, la de Pontevedra con 190, seguida la de Lugo con 56 incidentes y por último la de Ourense con 30 incidentes registrados.

En cuanto a los ayuntamientos que resultaron más afectados fueron en la provincia de A Coruña, el de Santiago de Compostela con 26 incidentes, el de A Coruña con 44, el de Cambre con 22, el de Narón con 17, el de Carballo con 21 y los de Ordes y Culleredo con 15 cada uno de ellos. En la provincia de Pontevedra destacamos el ayuntamiento de Vigo con 56 incidentes, el de Ponteareas con 8 y el de Cangas con 7 incidentes. El ayuntamiento de Barreiros con 5 incidentes y el de Vilalba con 3, en la provincia de Lugo. Y por último, en la de Ourense, destacamos el ayuntamiento de O Carballiño con 4 incidentes y el concello de Ourense con 2.

Las tipologías que más se repitieron fueron la de caídas de árboles y ramas en las carreteras (399), las de prevención de riesgo (97), las de daños por meteorología adversa (54) y por último 9 incidentes registrados debido a la nieve.

En cuanto a las incidencias, a pesar de que en ninguna de ellas hubo que lamentar daños personales, destacamos la llamada de varios particulares que informaban al 112 de una racha muy fuerte en forma de remolino, que identificaban como un tornado, había tirado varios árboles y cables del alumbrado público en el lugar de Santaia de Arriba, en Arteixo, sin que se registraran daños personales. Sucedió al hilo de las 11:45 Horas y desde el CIAE 112 Galicia se pasó el aviso a la Policía Local, a Protección Civil de Arteixo y a los Bomberos de Arteixo. Además, una racha de viento destrozó un alpendre, un hórreo y el vallado en una casa en el lugar de la Senra, en Ordes, sin que hubiera que lamentar daños personales. Ocurrió cerca de las 11:20 horas y desde el CIAE 112 Galicia se puso la situación en conocimiento de los Bomberos de Ordes y de la Policía Local.

Por otra parte, se produjeron tres salidas de vía a las 10:20 horas en la A-6 , en Aranga, a causa del hielo en la autovía, sin que ninguna persona resultara herida. Desde el CIAE 112 Galicia se solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Betanzos, del GES de Curtis y de la Guardia Civil de Tráfico. En Lugo un árbol cayó sobre dos turismos en la Avenida de Ramón Ferreiro, no había nadie en su interior, por lo que, no hubo que lamentar daños personales. También en Mondoñedo, un árbol caído impedía que un autobús escolar con dos niños a bordo llegara a su destino. En Ames, un particular alertaba al 112 Galicia de la caída de un árbol sobre su vehículo, tampoco hubo que lamentar daños personales. Desde el 112 Galicia se pasó aviso a la Policía Local, a los agentes de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil de la localidad. Asimismo, en Ferrol, el derrumbamiento de un edificio en ruinas obligó a intervenir a los servicios de emergencias que confirmaron que no hubo personas afectadas pero sí varios coches, situados en la Rúa de Carlos III. Acudieron los bomberos de Ferrol, la Policía Nacional y Local. En O Vicedo (Lugo), los miembros de Protección Civil informaban al 112 Galicia de un incidente ferroviario. Un tronco cayó en las vías del tren a la altura del cruce de las Negradas y un tren que circulaba en ese momento se vio afectado. Las tres personas que viajaban en el tren resultaron ilesos.

En cuanto a la nieve, tampoco constan incidentes de consideración en el 112 Galicia. Aun así, los medios de los ayuntamientos y de la Diputación se desplazaron para la limpieza de varias carreteras. En Chandrexa de Queixa (Ourense), los servicios sanitarios solicitaban medios al 112 para la limpieza de una carretera en el lugar de Requeixa, tenían que evacuar a un paciente y la ambulancia no podía pasar. También en San Xoán de Río (Ourense), varios coches tuvieron que interrumpir la marcha debido a la presencia de nieve.