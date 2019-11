Xornalistas Galegas recibe el premio Comunicar en Igualdade

El grupo As Mulleres na Opinión, de la asociación Xornalistas Galegas, ha sido distinguido con el premio Comunicar en Igualdade 2019 de la Xunta de Galicia por el reportaje "As mulleres na opinión: un elefante rosa no medio das redaccións", que analiza los artículos de opinión en los principales periódicos gallegos.

El trabajo premiado evalúa más de 27.000 piezas publicadas a lo largo del año 2018 dentro de este género periodístico y constata que solo un 15,5% de estas llevan una firma femenina. Contabilizada todos los artículos de opinión publicados en los principales diarios gallegos se concluye que hay siete artículos firmados por hombres por cada mujer que opina.

El premio Comunicar en Igualdade tiene como objetivo reconocer y recompensar trabajos periodísticos que contribuyan a la defensa de los valores de igualdad.