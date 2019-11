Save the Children premia el trabajo sobre el "caso Maristas" de "El Periódico"

"El Periódico de Catalunya" recibió ayer el Premio Internacional Save the Children, junto con el diario "The Boston Globe", por las investigaciones"sobre la realidad de los abusos sexuales a menores". El diario estadounidense reveló la pederastia de la Iglesia de Massachusetts en el 2003 en un trabajo que le valió el Premio Pulitzer y que fue llevado al cine en la película de "Spotlight". "El Periódico", perteneciente al mismo grupo editorial que FARO, destapó los abusos sexuales silenciados en el seno delos colegios religiosos de los HermanosMaristas en el 2016, unainvestigación que valió a los periodistas Guillem Sànchez, María Jesús Ibáñez y J. G. Albalat el Premio Ortega y Gasset. La ONG reconoció con el mismo galardón la labor de actores como Diego Luna, Clara Lago, Dani Rovira, artistas como James Rhodes, activistas como Waris Dirie y Miriam González y el movimiento Fridays for Future.

El caso Maristas, un escándalo que puso fin al silencio de los abusos sexuales cometidos por instituciones religiosas en España, arrancó el 4 de febrero del 2016, con la denuncia de Manuel Barbero, padre de un alumno.

La investigación dejó al descubierto en dos meses los abusos sexuales que una docena de profesores había cometido en los colegios de Sants-Les Corts y La Inmaculada, en Barcelona. En marzo y abril de este 2019, exalumnos de Mataró y de Lleida revelaron a "El Periódico" que ellos también fueron víctimas de la pederastia de la orden. Hasta la fecha hay 17 docentes maristas denunciados por una cincuentena de expupilos en cinco escuelas distintas. Aunque la cifra de afectados que no han querido presentar una denuncia es superior, también la de docentes bajo sospecha. Los delitos atañen a un intervalo de tiempo que se remonta a la década de los 40 y se alarga hasta el 2011.