manolo gago "O guerreiro de Lesenho chega escoltado como nas películas"

O xornalista e profesor Manolo Gago (Caramiñal, 1976) está detrás da gran exposición que vaticina o Xacobeo 2011. A mostra, "Galicia, un relato no mundo" inaugúrase o xoves na Cidade da Cultura. Gústelles ou non o Gaiás, non deberían perdela: vai amosar centos de tesouros da historia galega que poñen este país no mundo.

"Foi -explica Gago- un encargo da Consellería. Querían facer tres grandes exposicións vencelladas ó Xacobeo 2021. Esta é a primeira. O que se buscaba era amosar e analizar a a interacción de Galicia co mundo. A mostra ocupa dúas plantas. Nunha presentamos a chegada doutros pobos a Galicia e o que supuxo. Na outra, amosamos o que achegou Galicia ó mundo.

-Vostede emprega o termo pezas "híbridas", a que se refere?

-Moitas das pezas que traemos son importantes para nós por un motivo e importantes para outras sociedades ou culturas por outra razón. Son pezas que nos conectan con outros. Por exemplo, a Biblia Kennicott -manuscrita na Coruña no século XV e que agora se garda na Biblioteca da Universidade de Oxford- fala dunha parte de Galicia, a xudea, que tivo que marchar. Para os xudeus, é unha peza emblemática do exilio de Sefarad ordeado polos Reis Católicos.

-Que fins persegue con esta mostra?

-Dalgunha maneira, esta exposición nace coa idea de crear un imaxinario do que é Galicia e amosarnos unha Galicia máis grande. Son portas a realidades que puideron quedar ocultas noutros relatos. Amosamos unha Galicia máis complexa etnica e socialmente.

-Dada a importancia dalgúns elementos expositivos, é de supór que hai anécdotas con eles.

-Hai milleiros; pero vou dicir unha cousa que me resultou emotiva. Cando empezamos a negociar o préstamos da Biblia Kennicott, falei coa xente de Oxford e nunha das primeiras reunións por videoconferencia, o curator (responsable da peza) díxome: "Estariamos encantados de que a peza puidera voltar a casa". Pareceume moi emotivo. Cando falas cun museo internacional, normalmente, o tipo de trato é máis frío.

-Traer estes obxectos tivo que supór un esforzo enorme...

-É un proceso dunha complexidade extrema tanto en seguridade para evitar roubos como a seguridade do espazo en cuestións de humidade ou temperatura. Estamos falando de pezas cunhas condicións de préstamo moi moi estrictas e cada museo pon unhas condicións distintas ó outro. Por exemplo, o guerreiro de Lesenho, a gran figura icónica da cultura castrexa, veu de Lisboa a 90 kilómetros por hora escoltada por dous equipos da Garda Nacional Republicana (GNR). Cando chegaron á fronteira, houbo que facer coma nas películas dos espías, fíxose o intercambio coa Policía Nacional. Tamén chegaron pezas do Museo do Prado ou do Museo Arqueológico Nacional escoltadas. Houbo pezas que viñeron en avión e seguridade tivo que entrar primeiro na cabina antes que ninguén.

-Tense falado moito das pezas principais ... pero de seguro que hai outras interesantes a maiores. Podería adiantarnos algunha?

-Hai unha que ten unha historia alucinante. O conde de Gondomar foi un dos grandes diplomáticos da España do século XVII e foi moi amigo do rei Xaime I de Inglaterra cando foi embaixador na illa británica nun periodo de loitas entre católicos e protestantes. Nese momento, alí, mataban a moitos católicos. Aquí, imos te-lo privilexio de poder ver unha peza vencellada ó Conde de Gondomar e que nunca se pode ver. Hoxe en día, en Galicia, só se conservan uns obxectos vencellados a el. Trátase de dúas caixas que se verán na exposición prestadas polo actual conde de Gondomar, o conde número 13. Estas caixas -que estarán na mostra- custódianse no Pazo de Gondomar sempre que o conde actual non estea presente.

-E que conteñen esas caixas?

-O Conde de Gondomar trouxo un segredo para Galicia. Houbo dous relixiosos ingleses que foron axusticiados. Colgáronos na árbore de Tyburn en Londres. Dende ese momento, a familia de Gondomar garda unha tradición. A noite que os colgaron, fixeron unha vixilia na capela e, pola noite, entre a néboa o conde e uns criados foron a onde tiraron os corpos. Retiraron varios cadáveres ata dar cos corpos dos mártires e trouxéronos de incógnito para Galicia. Estiveron durante centos de anos na capela de San Simón. Agora, están no pazo do conde.

- E haberá tamén pezas máis contemporáneas?

-Teremos unha ollada única á II Guerra Mundial, un conflito no que Galicia estivo implicada en diferentes vías. Un exemplo é o mapa de Enrique Líster na defensa de Madrid, previos ós ataques dos franquistas contra a capital. É a primeira vez que se expón. Veremos tamén as condecoracións do galego que entrou co xeneral Leclerc para a liberación de París e que acompañou a Patton ata o niño de aguia de Hitler, Ángel Rodríguez Leira (Cariño López); así como restos do submarino nazi atacado polos aliados en Bares.