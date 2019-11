Juan Pinzás, detrás y delante de las cámaras

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Sitges el pasado mes de octubre, llega este viernes, 15 de noviembre, a los cines de España el estreno del largometraje documental "Universo Pinzás", del director Víctor Olid, producido por Vial Of Delicatessens. "Universo Pinzás", es un original retrato, entre documental y ficción, del particular mundo artístico y de la vida del cineasta vigués Juan Pinzás, el único director español reconocido oficialmente por el movimiento de vanguardia Dogma 95, para el que rodó tres películas, "Érase otra vez" (2000), "Días de boda" (2002) y "El desenlace" (2005), que obtuvieron una gran repercusión internacional.

Pinzás ha manifestado sentirse muy satisfecho con la excelente acogida que ha tenido el documental en su estreno mundial en Sitges. "Ha sido un privilegio estar presente en la 52 edición del Festival de Sitges y con doble presencia, por un lado con este documental que se adentra en mi cosmos cinematográfico, bajo la mirada del entusiasta e interesante cineasta novel Víctor Olid, en cuyo rodaje he disfrutado mucho y revivido momentos maravillosos de mi trayectoria cinematográfica, más de tres décadas ya, que me producen vértigo. Y, por otro lado, con una de mis películas más comprometidas, queridas, y de mayor presupuesto, como es "La leyenda de la doncella", que me ha dado muchas satisfacciones e impulsó mi carrera internacionalmente, que se proyectó en sesión especial en el Festival de Sitges en reconocimiento a mi obra", afirma.

En "Universo Pinzás", la cámara y la mirada de Víctor Olid, consiguen penetrar con sorprendente singularidad en el mundo personal y en la obra de Juan Pinzás que, al igual que sucede en las películas del cineasta gallego, se armonizan perfectamente en una especial simbiosis de ficción y realidad.

La premier tendrá lugar en Madrid este viernes, 15 de noviembre, con la presencia del propio Juan Pinzás, del director del film Víctor Olid y el equipo técnico de la película, así como de conocidas personalidades del cine y la cultura que han confirmado ya su asistencia. Simultáneamente el film se estrena en Madrid (Cines La Dehesa y Pequeño Cine Estudio), Barcelona (Cinemes Girona) y en algunas otras ciudades. En Galicia la fecha está aún por confirmar.

Otros largometrajes de Pinzás son "La gran comedia" (1986), que participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, "El juego de los mensajes invisibles" (1991), que obtuvo el Premio Glauber Rocha a la mejor película en el Festival Internacional de Cinema de Figueira da Foz (Portugal). "La leyenda de la doncella" (1995), ganadora de la Garza de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Miami, "Las imágenes perdidas, la otra mirada" (1999), que triunfó en el Festival Internacional de Cine de Sao Paulo, "New York Shadows" (2013), nominada al Premio Goya en 2014, y "El vientre de Europa" (2017), presentada en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

El cineasta vigués ha conseguido además, a lo largo de su carrera, destacados premios internacionales como el de Mejor Director otorgado en 2002 por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. El Premio Extraordinario de Cine 2006, máximo galardón que concede la mencionada Asociación neoyorquina. El Premio de Honor concedido por la Saint John's University de Nueva York, en 2006; o el Premio Nacional de Cinematografía Cultura Viva, otorgado en España en 2008. Pinzás ha recibido también diferentes homenajes y retrospectivas de su obra en Festivales como los de Nápoles, Praga, Atenas, Toulouse o Nueva York. Y su obra ha sido objeto de diferentes ciclos cinematográficos, como los realizados por La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España o la Filmoteca Española.