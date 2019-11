Juan Carlos Quer, afectado tras oír el testimonio de la familia de El Chicle

Juan Carlos Quer, el padre de Diana, ha admitido este miércoles lo "duro" que es para él y para su hija Valeria asistir a las sesiones en las que se juzga al autor confeso de la muerte de la joven, José Enrique Abuín Gey, El Chicle.

En declaraciones a los medios a su salida del juzgado, Juan Carlos Quer ha dicho que tanto para su hija menor como para él ha sido "duro" escuchar el testimonio de los familiares del único encausado por el crimen de Diana.

Con todo, ha preferido, por respeto al tribunal del jurado que juzga el caso, "no hacer ninguna valoración" sobre las declaraciones de los mismos.

Su hija Valeria, muy afectada, ha tenido que abandonar en una ocasión la sala de vistas al escuchar a los familiares de El Chicle, algo que Juan Carlos Quer entiende porque a ella "se le fue su compañera de vida, su mayor punto de apoyo".

Además, el padre no ha querido revelar el motivo por el cual acudió en la tarde de ayer a los juzgados y ha aclarado que se trató de un "tema personal" que no debe apartar la atención del verdadero objetivo que es "hacer justicia a Diana".

El padre de la joven ha estado acompañado de Blanca Estrella, presidenta de la asociación Clara Campoamor, que como él pide que se mantenga la prisión permanente revisable.

Quer ha valorado la figura de Estrella, "una persona que lleva cuarenta años defendiendo los derechos de la mujer, partiéndose la cara por defender a la mujer frente a la violencia".

"Blanca es una persona de izquierdas con la que me une una gran amistad por su coherencia y su defensa de la prisión permanente revisable" porque, ha insistido, "la pena de prisión permanente revisable no es una pena ni de izquierdas, ni de derechas, es una pena de sentido común".

Por su parte, Blanca Estrella ha dicho que durante la sesión de esta mañana le ha "impresionado" escuchar al cuñado de El Chicle decir que todavía le tiene aprecio al acusado.

"¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede apreciar a un violador?", se ha preguntado.