Absuelven a un pontevedrés acusado de dos agresiones sexuales a una mujer incapaz

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un vecino de Pontevedra de 36 años que estaba acusado de violar en dos ocasiones a una mujer especialmente vulnerable, según la Fiscalía, dado que padece esquizofrenia y un trastorno de inestabilidad emocional límite, lo que provocó que en 2007 un juzgado de la ciudad la declarase absolutamente incapaz de regir su persona y que altera, según el fiscal, "su capacidad para prestar un consentimiento, en cualquier circunstancia de su vida" al estar influida por su enfermedad.

Este pontevedrés se enfrentaba a una petición de condena por parte del Ministerio Público de 13 años y medio de prisión por estos dos delitos de agresión sexual sobre persona especialmente vulnerable, pena que elevaba a 15 años la acusación particular, que ejercía la madre de la víctima.

En el relato de hechos de la Fiscalía, así como el testimonio de la víctima en el juicio que se celebró a puerta cerrada, se señalaba que el acusado habría agredido sexualmente a la mujer en dos ocasiones entre la noche y la madrugada del 6 de mayo de 2017. Una primera en las escalinatas de la iglesia de San Francisco y otra en un cuarto del aparcamiento subterráneo de Barcelos. Señala la sentencia que el acusado se acogió a su derecho a no declarar, sin que por ello "nada pueda derivarse de este silencio" y que la única prueba de carácter incriminatorio sería la lectura de la declaración de la víctima puesto que ella no pudo declarar al no encontrarse en el momento del juicio en condiciones para ello.

Según el tribunal, varios testigos coincidieron con la declaración de la víctima al señalar que el acusado y la víctima estuvieron con ellos ese día y que estuvieron en su compañía esa noche hasta que en un determinado momento se quedaron solos, pero "dichas pruebas en nada corroboran sobre los hechos jurídicos relevantes: la posible existencia de las dos agresiones sexuales". A mayores, la Sección Cuarta destacan la declaración de un testigo, el vigilante del párking, quien aseguró que sorprendió al acusado y a la víctima en el interior del párking en el acceso de la tercera planta en donde vio "a una pareja dándose besos y metiéndose mano o algo así". Asegura que les llamó la atención y que "él se puso la camisa" y que luego "subió escaleras arriba" mientras la chica "quedó recomponiéndose la ropa, el calzado y subió las escaleras". Añaden que el testigo también refirió que la chica "no le dijo nada" ni él vio nada que le llamase la atención.

Para las magistradas de la Audiencia Provincial, este testigo es clave a la hora de adoptar la decisión de absolver al acusado dado que su relato "no permite identificar ningún dato del que se derive que la relación que él vio era inconsentida" al ver a ambas personas "frente a frente" y "como metiéndose mano". Un testimonio que "entendemos que permite justificar la existencia de una duda razonable sobre el testimonio" de la víctima y que provoca que la prueba sea insuficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado.

La sentencia no es firme

El tribunal también tiene en consideración algunas "contradicciones" o "lagunas" en la declaración que se leyó de la víctima. Por lo tanto, deciden la absolución del acusado en una sentencia contra la que se puede presentar recurso de apelación ante el TSXG.