Atxaga, Premio Nacional de las Letras: "Es positivo saber dónde está el fascismo"

El escritor Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras Españolas 2019, asegura que el ascenso de Vox en estas últimas elecciones generales es "positivo", porque "cuando el fascismo está escondido, es peligroso". "Si los fascistas están a la vista, armando bulla y diciendo barbaridades como dirán...está bien que el disparate esté ahí, porque no va a ir a mucho más. De hecho, Vox no va a conseguir jamás mejor resultado que ahora", ha señalado el autor tras conocer su premio.

Además, el creador de "Obabakoak" se mostró partidario de la actual situación política, sin un partido con mayoría clara. "Discrepo de la mayoría de las opiniones. ¿Cuando España no fue ingobernable? Cuando había partidos autoritarios y se acabó: no hay una situación políticamente más clara que el autoritarismo. Ahora lo que hay es una situación convulsa, pero eso no es malo", incide.

Respecto al premio --ya recibió otro Premio Nacional por la propia "Obabakoak"-- lo ha calificado como "una segunda oportunidad". "Este galardón me va a abrir más desafíos y tendré que espabilar, porque estaba dormido". Atxaga tiene previsto publicar en febrero del próximo año con Alfaguara la que podría ser su última novela, "Casas y tumbas".

También se ha referido al bum logrado por Fernando Aramburu con "Patria", una novela sobre los años más duros de ETA en el País Vasco. "Mi primer libro político lo publiqué hace 20 años, cuando la violencia todavía estaba presente: yo ya estuve en el primer plato y los postres no me interesan mucho", ha ironizado.

En ese sentido, añade que 'Patria' habla sobre unos hechos "a posteriori", algo sobre lo que prefiere "ni entrar ni salir". "Estoy de acuerdo con esa frase que dice que 'el pasado es un territorio extraño y ellos hacen las cosas diferente'. Yo lo hice cuando me pareció que era presente", concluye.