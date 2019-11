Moncha Fuentes, a serie "Fariña" e o satélite Lume-1, Premios da Crítica

A escritora Moncha Fuentes, o proxecto Satélite Lume-1, o Festival de Poesía do Condado, o músico Xan Carballal, a artista Soledad Penalta, a bailarina e coreógrafa Rut Balbís, a chef Lucía Freitas e a serie "Fariña" foron declarados onte gañadores nas súas respectivas categorías dos XLII Premios da Crítica de Galicia, dados a coñecer nun acto no auditorio do Centro Social Afundación, en Vigo.

"Teñamos o valor de darnos o futuro" foi o lema da gala, que foi presentada pola xornalista Noelia Otero e congregou a trescentas persoas representativas dos diversos ámbitos da política, da sociedade e da actividade cultural de Galicia, entre as que se atopaban Abel Caballero, alcalde de Vigo; Carlos López Font, vicepresidente da Deputación Provincial de Pontevedra; Víctor F. Freixanes, presidente da Real Academia Galega e Cesáreo Sánchez iglesias, presidente da AELG, entre outras. O presidente da Asociación Premios da Crítica Galicia, Bieito Ledo, defendeu a Galicia como un lugar de encontro cosmopolita, universal, orixinal e ascendente.

Moncha Fuentes foi declarada gañadora na categoría de Creación Literaria coa obra "O mar que nos leva", coa que se impuxo ao outro finalista, Antón Reixa coa súa obra "Michigan, acaso Michigan". O xurado destacou do libro gañador "o seu carácter de obra inaugural coa que irrompe unha voz poderosa" e que se convirte "na novela dunha xeración, expresada cun estilo brillante e unha abraiante madureza narrativa".

O proyecto Satélite LUME-1, liderado por Fernando Aguado, alzouse co Premio de Investigación da Universidade de Vigo "por supoñer unha achega galega de impacto científico internacional no eido tecnolóxico, que combina a loita contra unha praga do noso país coo o lume, un impacto económico coa creación dunha incipiente industria aeroespacial galega e poñer a Galicia, literalmente, no espazo".

O Premio de Iniciativas Culturais e Científicas foi para Festival de Poesía do Condado, polo seu "traballo cultural de base desde o asociacionismo nunha vila e coa acción na contorna".

Xan Carballal levou o Premio de Música pola súa "traxectoria longa e un traballo de base moi singular na música clásica, que levou a que centos de rapaces do rural galego puidesen acceder a unha educación musical e cultural, e moitos dos cales están hoxe en importantes formacións".

O xurado salientou de Soledad Penalta, Premio de Artes Plásticas, "a súa longa traxectoria e coherencia e, ao mesmo tempo, a capacidade de investigación con novos materiais, cos que acada unha linguaxe propia, introducindo dun xeito novidosas caligrafías nunha constante renovación iconográfica e conceptual".

O Premio de Artes Escénicas foi concedido a Rut Balbís polo seu "impecable e incansable" traballo como bailarina e coreógrafa e tamén pola súa "polo seu constante labor para dignificar e visibilizar a danza en Galicia".

A serie "Fariña" alzouse como gañadora do Premio de Cine e Artes Audiovisuais tanto pola "calidade" na producción como polo "considerable esforzo da produtora en apostar por unha historia e uns equipos galegos que lograron situar a Galicia no mapa audiovisual internacional".

E Lucía Freitas, chef Estrela Michelin, foi proclamada vencedora do Premio de Cultura gastronómica polo seu "papel como empresaria da restauración e a súa capacidade para interpretar a cultura gastronómica galega cunha extraordinaria ética e coherencia".