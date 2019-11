Jorgi Lage Martínez: "Me involucré en política por el Brexit, quiero luchar por mis derechos"

Reino Unido se enfrenta a uno de los procesos electorales más determinantes de su historia el próximo 12 de diciembre. Y hasta ese día, Jordi Lage vivirá unas semanas frenéticas en las que combina su labor profesional como director de proyectos en la empresa de ingeniería civil y servicios Blu-3, una de las firmas que regeneran el entorno de la emblemática Battersea Power Station, con la campaña del Partido Liberal Demócrata, al que las encuestas conceden la llave de la gobernabilidad.

"La coalición con la derecha nos hizo perder credibilidad y caímos muchísimo en 2015, pero hemos vuelto a subir porque somos los únicos que defendemos claramente la permanencia en la UE", destaca Lage, que precisamente entró en el partido a raíz del referéndum. "Me metí en política por el Brexit, porque quiero luchar por que se mantengan mis derechos como ciudadano europeo. Injustamente no pude votar entonces, tampoco ahora, pero sí hacer campaña. Hay que involucrarse ante unas elecciones decisivas para el futuro del país", sostiene convencido.

Jordi forma parte de la junta ejecutiva y el equipo de campaña del distrito de Battersea, que pertenece al consejo municipal de Wandsworth: "Aquí la gente de todas las generaciones se involucra mucho con sus ideales políticos. Se pide el voto puerta a puerta o se escriben cartas a mano que entregan voluntarios. Es un trabajo a tiempo completo".

Unos tres millones de europeos como él residen en Reino Unido, más de un millón en la capital, y el 77% de los electores de Battersea quieren permanecer en la UE. "Londres se quiere quedar y vamos a hacer una campaña fuerte para que esos votantes elijan al Partido Liberal Demócrata. Aspiramos a una mayoría en el centro que haga presión", comenta Jordi, que mantiene paralizado su proceso para conseguir la nacionalidad.

"El Brexit se basó en desinformación y mentiras y una parte del 51% que votó a favor ha cambiado de opinión. No se puede poner en juego la economía y el futuro del país por una cuestión de identidad. No haremos coalición ni con la derecha ni tampoco con la izquierda, que no lo tiene claro. Nuestra primera intención, si tenemos mayoría suficiente, es frenarlo. Y si no la conseguimos propondríamos un segundo referéndum. Como última opción renegociaríamos el acuerdo de salida", explica sobre las intenciones del partido.

El objetivo es que Reino Unido no se aísle y siga permitiendo la movilidad de profesionales como Jordi que llegan al país con la ambición de formar parte de proyectos de envergadura internacional que impulsan su economía.

"Ésa era mi motivación cuando tomé la decisión de venir. En 2012 la inversión en España había caído y no había trabajos tan interesantes. O me arriesgaba o me estancaba", explica Jordi, que llegó a Londres con un currículo en el que figuraban el pabellón puente de Zaha Hadid para la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008 y el tramo del AVE entre España y la frontera francesa que incluía la estación y túneles urbanos en Gerona. En ambos casos, con Dragados.

Esta experiencia le sirvió para entrar en la británica Balfour Beatty e incorporarse en 2013 al proyecto de la estación de Whitechapel para la nueva línea de metro Elisabeth Line. Y en 2016 fichó por Laing O'Rourke para incorporarse al macroproyecto Thames Tideway, un túnel-colector de 25 kilómetros que transcurre bajo el río y que reemplazará al saneamiento diseñado durante la época victoriana.

"Es una iniciativa puntera y la primera puramente medioambiental en la que he participado. Fui responsable del pozo principal para la entrada de las tuneladoras y, una vez finalizado, me trasladaron en 2018 a un puesto de director de obra, más relacionado con la planificación, en Blackfriars, uno de los puntos críticos del proyecto", apunta.

En marzo, Jordi se cambió de nuevo, esta vez a Blue-3, que participa en el mayor proyecto urbanístico de Europa en torno a la Battersea Power Station, al sur de Londres. Y justo enfrente de este icono industrial continúan las obras del Thames Tideway: "Se van a crear viviendas, hospitales, colegios y un centro comercial. Es una zona en auge en el corazón de Londres".