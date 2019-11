El Superbock Under Fest cierra su cartel con 30 bandas durante tres días en Vigo

The Soft Moon. // Marion Costentin

Gruff Rhys, Aaron Rux, Eliza Neals & The Narcotics y The Lelli Kelly's son las últimas incorporaciones de la segunda edición del Superbock Under Fest, que se celebrará en Vigo los días 22, 23 y 24 de noviembre 2019 en una decena de salas de Vigo. El cartel incluye a 28 artistas nacionales e internacionales.

El viernes 22 destaca la presencia de Ana Curra, icono de la Movida madrileña, que formó parte de Pegamoides y de Parálisis Permanente. También de Eric Montefusco, el que fuera líder de Standstill.

El sábado 23 actuarán Peaches, Eli ''Paperboy'' Reed y The Soft Moon; y el domingo 24, Holygram, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Eliza Neals & The Narcotics.

Los recintos donde se celebrarán los conciertos serán: Biblioteca EMAO, Casa de Arriba, La Fábrica de Chocolate, La Iguana Club, Mondo Club, Mogambo Club, Museo MARCO, Sala Kominsky, Reserva Rock y Teatro Salesianos. Los abonos, por 25 euros en Ataquilla.