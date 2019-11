Sergio Dalma: "No puedes pretender estar siempre en el número uno"

"Es un paso más, en este caso de celebración. Aunque cada vez que uno saca un disco no deja de ser una celebración en los tiempos que corren", apunta con sorna Sergio Dalma (Josep Sergi Capdevila, Sabadell, 1964). Feliz como un niño en su cumpleaños, explica el catalán, que ha dado "una vuelta de tuerca sin ningún tipo de pudor" a viejas canciones como "Bailar pegados", "Galilea", "Esa chica es mía" o "Solo para ti", siempre con la premisa de "intentar sorprender al público". "Como son canciones tan conocidas, nos lo podíamos permitir. Algunas gustarán más que otras, pero desde luego no dejan indiferente", plantea sonriente.

Tras asegurar que ha sido un proceso "divertido", admite que sintió "cierto vértigo" al enfrentarse en el estudio a sus propias canciones "tan cambiadas". Pero, satisfecho con el resultado, explica que al parecer "canciones nuevas", ellas mismas le han "obligado a hacer otros giros y cantarlas de otra manera".

"'Bailar pegados' tiene un poquito más de ritmo, pero ya la habíamos hecho hasta en reggae. Y luego ya cambiará un poco más en el directo", lanza divertido, al tiempo que asegura que la gente quiere también ese tipo de juegos, puesto que está acostumbrada a decir aquello de "a ver con qué nos sorprende Sergio Dalma". "Cada vez cuesta más sorprender, pero siempre lo intentamos", remata.

Entre las tres canciones nuevas destaca "Donna", primer single del álbum, en la que cuenta con Andrés Ceballos de DVicio como acompañante. Y explica así su gestación: "Cuando preparábamos este proyecto y teníamos escogidas las canciones que queríamos recuperar, pensamos qué ofrecer de lo nuevo. Cuando pides canciones a los autores a veces te vienen con esa idea de canciones tristes y baladas, pero ese no es el futuro que yo quiero, eso ya está hecho y forma parte de estos treinta años".

Sergio Dalma ha vendido más de cuatro millones de discos, pero trata de no dar importancia a semejante cifra. "Nunca me he propuesto vender. No sé ni me importan cuantos discos he vendido. Eso es algo muy relativo, porque algunos dirán que no son tantos y otro que son muchos. Sí que he tenido la suerte de grabar 18 o 19 discos, que me parece más que una burrada", señala.

Más allá de las ventas, asegura el catalán que él le da "mucho valor al público". "Hoy en día que todo se difumina, que todo pasa tan rápido y es tan efímero, saber que tienes a ese público, que sigues contando con ese público que no te ha dejado nunca de lado, es el apoyo más grande que he podido tener", recalca el cantante.

Y entonces agrega: "Porque no nos engañemos, esto es un trabajo en el que no puedes pretender estar siempre en el número 1 porque eso no te deja vivir. Hoy que va todo tan deprisa y la gente se cansa y elige a otro artista... He valorado siempre mucho la fidelidad del público".

Asegura también el de Sabadell que aunque por fuera haya "cambiado la carcasa" en estos treinta años, "por dentro sigue habiendo esa ilusión y los nervios han aumentado". "No hay que perder nunca ese espíritu de lucha, de querer conseguir el mejor trabajo. No en ventas, sino en evolución. No hay que perder nunca la inquietud", recalca.

Claramente inquieto se muestra al hablar de la gira de celebración, que arrancará el 24 de enero en Murcia. "Llevo casi un año sin pisar los escenarios y tengo ganas pero a la vez cierto temor", concede risueño. El tour tendrá dos paradas en Galicia: Vigo (8 de mayo, Auditorio Mar de Vigo) y A Coruña (9 de mayo, Palacio de la Ópera).