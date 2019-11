La nieve obliga a suspender clases en dos colegios de Lugo

La primera nevada de este otoño en la Montaña de Lugo ha obligado a suspender la actividad lectiva en dos colegios, de Pedrafita do Cebreiro y O Courel, con lo que más de medio centenar de alumnos no han podido acudir hoy a sus clases, según la Delegación Territorial de la Xunta.

En total, nueve centros de la provincia de Lugo resultaron afectados, de un modo u otro, por las nevadas, y 85 alumnos de diferentes municipios no han podido asistir hoy a clase como consecuencia de las inclemencias del tiempo. En concreto, los dos centros que cerraron son el CPI Uxío Novoneyra, en Pedrafita do Cebreiro, y en el CPI Poeta Uxío Novoeira, en Folgoso do Courel. Resultaron afectados por la suspensión de las actividades lectivas en esos centros un total de 60 alumnos, de los que 32 son niños matriculados en el colegio de Pedrafita y 28 en el centro de Folgoso do Courel.

Otros 35 alumnos fueron afectados por problemas en las rutas escolares del CEIP Plurilingüie Concepción López Rey (Baleira); el CPI de Cervantes; el CEIP Ricardo Gasset (O Incio); el CPI Plurilingüe de Navia de Suarna; el CEIP de As Nogais; el CEIP de Samos; y el CEIP Eduardo Cela Vila (Triacastela).

Esta primera nevada ha dejado acumulaciones de hasta 10 centímetros en cotas altas del municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro, lo que obligó a movilizar a las máquinas quitanieves del Ayuntamiento para facilitar el paso de los vehículos por las carreteras locales, según informó el alcalde de la localidad, José Luis Raposo.

Fin de semana inestable

El tiempo inestable, con precipitaciones en numerosos puntos de la mitad norte peninsular, algunas de ellas persistentes, fuertes, con tormentas, otras en forma de nieve, junto con el viento y temperaturas más frías de lo normal marcará el tiempo del fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La situación se mantendrá durante la primera mitad de la próxima semana, cuando seguirán entrando frentes por el noroeste que afectarán principalmente a Galicia, área Cantábrica, alto Ebro, Pirineo Occidental y Baleares.