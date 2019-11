"El mejor director de El Prado fue Federico de Madrazo"

El escritor e historiador de arte Luis Montero Manglano indicó que "el Museo del Prado ha tenido muchos directores y muy buenos; pero yo creo que el mejor fue Federico de Madrazo (1815-1894), que fue un magnífico pintor, de una estirpe de pintores. Uno de sus cuadros, además, aparece nombrado en la novela".

Para justificar su elección, detalló que "Federico de Madrazo convirtió el Museo del Prado en un museo realmente. Poca gente sabe que cuando abrió sus puertas no fue para ser un museo; era para ser un aula de estudio. No todo el mundo podía visitarlo en 1819 cuando abrió. Estaba (reservado) solamente para los estudiosos y, además, tenían que tener un permiso de un maestro, un permiso de la Corte. No habría al público general todos los días de la semana", solo dos jornadas realmente lo hacía.

Fue Madrazo "quien acabó con ese museo exclusivo, solo para copistas y alumnos. Lo hizo verdaderamente público con unos horarios todos los días de la semana salvo uno de descanso. Fue él también quien le dio un sentido discursivo a los fondos. Hasta el momento, se acumulaban los cuadros y ya estaba, no había sentido didáctico. Madrazo logró hacer un discurso expositivo coherente", rememoró Luis Montero Manglano en su conferencia.

"Quien puso las bases del Museo del Prado como el museo que es hoy en día, un museo, fue Madrazo, y por eso lo considero el mejor", concluyó este escritor que preparó "El museo de los espejos" con una historia de intriga y asesinatos con el año del bicentenario de El Prado como marco y las obras de el Bosco, Goya o Velázquez como claves de secretos.