García Teijeiro presenta en Vigo "Bicos e non balas"

| O escritor Antonio García Teijeiro, Premio de Literatura Infantil e Xuvenil 2019, presentou onte na Libraría Librouro, en Vigo, a súa obra "Bicos e non balas". Acompañando ao autor, estiveron Malores Villanueva, en representación da Editorial Galaxia e Paz Raña."Bicos e non balas" é unha antoloxía de poemas sobre a paz de Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952), que para Galaxia é "un dos poetas galegos que máis e mellor entenderon que non hai camiño para a paz, senón que a paz (e a poesía) é o camiño".