Disney+ llegará a España y otros países europeos el próximo 31 de marzo de 2020

Disney+, la plataforma de streaming del gigante del entrenamiento que incluye contenidos de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic o Fox, estará disponible en España y otros países europeos como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, desde el próximo 31 de marzo de 2020.

El servicio de streaming de Disney se lanzará el próximo martes en EE UU, Canadá y Países Bajos, y llegará una semana más tarde en Australia y Nueva Zelanda. El precio en Estados Unidos es de 6,99 dólares al mes o se puede comprar un bono anual de 69,99 dólares.

El catálogo de Disney+, que variará según el país, incluiría propiedades como las películas de Vengadores, de Star Wars, los largometrajes de Pixar o Los Simpson junto a contenido original como las nuevas series de Star Wars, con "The Mandalorian", cuya primera temporada ya está finalizada, a la cabeza. Le seguirán una ficción centrada en el personaje de Obi-Wan Kenobil protagonizada por Ewan McGregor, y otra serie protagonizada por Diego Luna en el rol de Cassian Andor.

Universo Marvel

En el contenido original para la plataforma la otra gran apuesta son las nuevas series del Universo Marvel que ya están en marcha. En cuanto a estas últimas, Disney prepara hasta ocho ficciones: Falcon y Winter Soldier, WandaVision, Loki, Ojo de Halcón, Moon Knight, She Hulk, Ms. Marvel y la serie de animación "What If...?"

También está previsto el regreso de Lizzie McGuire con Hillary Duff, una nueva versión de "High School Musical", la película de Phineas y Ferb, la serie documental "The World According to Jeff Goldblum" o un remake en acción real de "La dama y el vagabundo".