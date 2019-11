El otoño en las viñas de godello de la antigua 'Vía Nova'

¡Veeeeenga!, que nos vamos de ruta, a conocer un nuevo enclave gallego, a deleitarnos con vinos de gran calidad, a beberlos in situ, frente a las propios viñedos, a desconectar entre los colores del otoño y a no oír más que los sonidos del campo. Nos vamos a caminar un poquito, de viaje en el tiempo hasta la época romana, a celebrar que ya es sábado, o domingo. Apaguen el móvil, que ganas no le faltarán, y olvídense de todo. En sus manos está disfrutar de una jornada distinta.

Hoy viajamos a Éntoma, uno de los pueblos con más encanto de la comarca de Valdeorras, al sur de la provincia de Ourense. Situado en el margen derecho del río Sil, goza de una orientación privilegiada para el cultivo de la vid, de ahí que el recorrido por sus laderas entre viñedos nos permita disfrutar de un paisaje cambiante y lleno de colorido, sobre todo en otoño. Es esta, sin lugar a dudas, una de las épocas más bonitas para adentrarse en sus caminos y bosques, coloreados con múltiples tonalidades.

El escenario perfecto para los amantes del senderismo, a los que hoy proponemos una ruta de dificultad baja a lo largo de unos 12 kilómetros en los que el caminante podrá disfrutar de la iglesia del municipio, los viñedos del camino de invierno, las vistas del conocido como 'Alto do Xirimil' o el 'Paseo Río Galir', entre otros atractivos. El recorrido propuesto discurre por ciertos puntos de la Vía Nova, la calzada romana que unía Braga con Astorga a lo largo de unas 210 millas romanas, por lo que el caminante podrá deleitarse con numerosos vestigios de la época romana durante su paseo.

La posibilidad de disfrutar del hermoso patrimonio natural y también cultural que enmarca el pueblo de Éntoma, que está rodeado por una gran extensión de viñedos en laderas, enamorará a los amantes del enoturismo en una ruta que continúa hasta O Serro, donde, desde O Alto do Xirimil, los participantes podrán disfrutar de unas maravillosas vistas de la zona. Además, y entre los recursos patrimoniales, recomendamos al lector que no se pierda la visita la iglesia de San Juan Bautista de Éntoma con su espadaña y su cruz de la orden de Malta.

Y, cómo no, con la satisfacción del esfuerzo realizado, el mejor consejo que les podemos dar es que finalicen el paseo con una cata de godellos, el privilegio de saborear la variedad de uva de moda en toda España en su propia cuna, la tierra de la que es originaria y en la que mejor se expresa: Les sabrá como nunca. En este municipio se encuentran las bodegas de Valdeorras Bodega Roandi, y Virxe de Galir, ahora en manos del grupo riojano Cvne y cuyos viñedos, literalmente cultivados sobre lascas de Pizarra, no dejarán de sorprenderles.

En definitiva: Les animamos a que conozca Valdeorras, y en particular el pueblo de Éntoma, en el que la perfecta simbiosis entre cultura de vino, paisaje e historia la convierten en un punto de referencia del turismo activo.

* Propietario de la empresa de turismo activo Rutas Xanzá, monitor de tiempo libre y gran amante de la montaña y la BTT