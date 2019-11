La banda legendaria de 'heavy metal' Iron Maiden actuará el próximo 25 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona, en la única fecha en España anunciada hasta el momento del último tramo de su gira "Legacy Of The Beast". Iron Maiden interpretará sus grandes éxitos en Barcelona y contará con Within Temptation y Airbourne como bandas invitadas. Desde el comienzo de la gira el año pasado, la formación ha visitado 39 países de todo el mundo y tocó ante cerca de dos millones de seguidores.