Bueu entra na máquina do tempo

O programa "Anacos de vida" adica a súa emisión de mañá na Televisión de Galicia a Bueu, un espazo cun formato que sirve para recuperar a memoria e a historia dos municipios a través de fotografías antigas. Hoxe, a modo de preestrea, haberá un pase no Centro Social do Mar e no que estarán presentes boa parte das xentes da vila que colaboraron co programa. Entre eses colaboradores destacan o mestre e investigador Arturo Sánchez Cidrás e un grupo duns 30 estudantes do colexio de A Pedra, que participaron de maneira moi activa neste programa. A sesión será ás 20.30 horas, con entrada completamente aberta. No caso de que a afluencia así o requira programaríase un segundo pase á continuación, avanzan desde a Concellería de Cultura de Bueu.

O programa gravouse entre setembro e outubro e foi moi chamativa a presenza dun autocar dos anos 50, que simbolizaba unha especie de máquina do tempo para descubrir as historias que se agochan tras as fotos antigas das xentes de Bueu. Entre todas esas imaxes hai unha "misteriosa", referida a un importante persoeiro internacional que estivo vencellado con Bueu e o alumnado de A Pedra deberá averiguar de quen se trata.

Na preestrea de hoxe estará un dos presentadores e director do programa, Aser Álvarez, que este ano gañou o Premio Johan Carballeira de xornalismo. A figura do que fora alcalde da vila estará moi presente neste programa, no que tamén haberá apartados adicados a illa de Ons, coa presenza de María Jesús Otero; a Ermelo, co profesor Salvador Castro; á parroquia de Cela, co arquiveiro municipal Belarmino Barreiro; para as festas da vila, coa colaboración da Asociación Cultural Santos Reis; ou para o Bueu dos anos 30, con Loli Docampo e Xaime Toxo, entre outros.

"Anacos de vida" ten unha clara vocación de servizo público e ten entre os seus obxectivos fomentar un diálogo entre os máis novos, que son os que teñen as capacidades para dixitalizar as imaxes e subilas ás redes sociais, e os seus maiores, que son os que lles poden axudar a dar coas claves para entender a historia que hai detrás de cada fotografía.