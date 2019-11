La Fiscalía recurrirá la sentencia de la violación grupal de Manresa

La Fiscalía presentará un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona a la 'manada' de Manresa en el que pedirá que se les condene por un delito de agresión sexual y no por abuso sexual, indicadon fuentes fiscales. La Audiencia condenó a penas de entre 10 y 12 años a cinco jóvenes por la violación múltiple a una niña de 14 años en Manresa (Barcelona) en 2016, y lo hizo por delito de abuso sexual a menor, al considerar que actuaron "sin usar ningún tipo de violencia o intimidación para vencer una oposición que no existió u obtener un consentimiento que la mujer no estaba en condiciones de poder dar". El grupo de cinco jóvenes acudió a una fábrica abandonada para un 'botellón' y abusaron de la menor cuando estaba inconsciente.