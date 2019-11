Thomas Apostolou juega con el sinsentido en su nueva muestra

El artista Thomas Apostolou juega con el sinsentido en la exposición "In no meaningful way" ("De ninguna manera significativa"), en la sala Apo'strophe Arte de Vigo. El título de esta muetra procede de una obra del artista en el formato de instrucciones en cartas de juego. "La idea principal de la obra es que los participantes acepten las reglas, hagan un esfuerzo (para entenderlas, seguirlas o encuentren formas de evitarlas) y, por lo tanto, vivan una experiencia", explica.

Las obras del artista de origen griego expuestas en Vigo, comisariadas por Elena Bangueses, se centran en la idea del sinsentido, sumergiéndose directamente en lo que visualmente parece una ingenuidad.