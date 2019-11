As xentes do mar do Vicedo protagonizan a entrega de hoxe de "Ribeiras de salitre"

Un mar de dimensións humanas, á medida dos homes e mulleres que o traballan. Así é o mar do Vicedo, que hoxe visita o programa "Ribeiras de salitre". Neste porto, as mariscadoras a pé collen fundamentalmente ostra e percebe e os mariñeiros traballan artes menores e collen maioritariamente nécora, centola e polbo. Con José Manuel Berdal e o seu pai, Francisco Berdal, o equipo do programa irá ao mar e será testemuña do diálogo que se establece entre quen está comezando a traballar no mar e quen xa leva toda unha vida facéndoo.

Unha das actividades centrais no mar do Vicedo é o que desenvolven as mariscadoras, un traballo que se fai sen elementos mecánicos, xa que aquí o único que se emprega e a súa forza física. Os espectadores escoitarán a forza da palabra na voz de Azucena Gasalla, Marita Novo e Rosa Martínez, que falarán das dificultades do seu traballo. Pola súa parte, Carmiña Pérez, que empezou a mariscar nos 60, explicará como era o traballo naqueles tempos.

Na década dos 80, a conserva foi a maior fonte de traballo para as mulleres do Vicedo. Unha das que traballaron neste sector foi Susana Riveira, coa que X. H. Rivadulla Corcón falará do avance que supuxo para o desenvolvemento social das mulleres da zona. Ademais, José Pastor, que comezou a traballar no mar en 1945, fará unha crónica daquela época; o mariñeiro Manolo do Remo cociñará para o equipo do programa e a formación máis nova de pandeireteiras da Asociación Cultural Os do 21 poralle o punto musical a este "Ribeiras de salitre".