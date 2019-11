Despedida en casa de Iván

La larga introducción de "Turnedo", el broche de oro del concierto, fue un perfecto resumen del ánimo de los reunidos anoche en el Teatro Afundación. No estaban todos, pero sí todos los que importaban, para despedir la gira del álbum "Casa", que se ha prolongado durante tres años y medio. "Aún me quedan tres bolos, pero no los considero verdaderos bolos", dijo Iván Ferreiro. "Yo quería acabar el día 31, me da igual Halloween o Samaín o como quieran llamarlo, pero me ofrecieron dinero?", añadió con retranca.

El caso es que el cantante afincado en el Val Miñor hiló la "intro" de "Turnedo" con partes de "MIña terra galega", de Siniestro Total, "No mires a los ojos de la gente", de Golpes Bajos, y "No me beses en los labios", de Aerolíneas Federales. Un homenaje a la música popular del lugar donde creció.

El concierto de anoche, al que siguió una fiesta fin de gira, tuvo el sabor de las grandes ocasiones. Entre el público, muchos fans de Iván "pata negra", de esos que pueden cantar sus canciones de la etapa con Los Piratas (no faltaron "El equilibrio es imposible" ni "Años 80", pero tampoco temas menos obvios como "M" o "Fecha caducada"), de los que iban a El Ensanche para ver a As Ferreiro sabiendo que nunca aparecería Rai Doriva y los que también aprecian el magnífico disco que es "Casa", del que también sonaron el tema que le da título, "El pensamiento circular", "La otra mitad" y el impronunciable "El viaje a Dondenosabidusientan".

En la banda, Amaro Ferreiro y Emilio Saiz (qué despliegue de trallazos atmosféricos el suyo) a las guitarras; Pablo Novoa al piano; Ricky Falkner al bajo, Xavi Molero a la batería y Marta (Martiño) Toro a la guitarra acústica y teclados. En total, siete músicos expertos en eso que Nicolás Pastoriza llama "ruido bonito", y que anoche sonó pluscuamperfecto por la óptima acústica del Teatro Afundación. "Es uno de mis sitios favoritos del mundo", dijo Iván Ferreiro. "No quiero desmerecer al Auditorio Mar de Vigo, pero este es más bonito", destacó.

Entre el público, amigos como el citado Nicolás Pastoriza (del que interpretó "Tupolev", canción incluida en "Casa"), el escritor Antonio García Teijeiro y Luis García, el que fuera bajista de Golpes Bajos.

"El acontecimiento (Todo lo demás)", que fue la apertura del concierto, "El bosón de Higgs", "Toda la verdad", "Pájaro azul", "Ciudadano A", "El viaje de Chihiro", "Santadrenalina" y "Exgtrema pobreza" fueron otros de los temas que sonaron antes de que Iván Ferreiro se despidiera de su público "hasta la próxima gira". Será difícil que supere esta por duración y calidad, porque, ¿dónde se está mejor que en casa?