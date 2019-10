Invitados de noviembre en el Club FARO

Los quehaceres literarios de Arturo Pérez-Reverte, Javier Cercas y Manuel Vilas centrarán dos de los actos de noviembre del Club FARO, que también acogerá las intervenciones de la historiadora Pilar Eyre, que hablará de la burguesía catalana, y del diplomático Inocencio Arias, que glosará los problemas de España y del mundo. Se abordarán también las dietas actuales y la obesidad; las relaciones amorosas y el aprendizaje del amor; el papel de las mujeres en la sostenibilidad del mar; la lucha en las aulas en los últimos años del franquismo, los crímenes del Museo del Prado y la contaminación de los océanos.

El Club FARO DE VIGO inicia el próximo lunes día 4 la programación de noviembre. Todas las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo), salvo la del miércoles 13 de noviembre, que tendrá lugar en el Auditorio del Centro Social Afundación; y la del jueves 14 de noviembre, que se celebrará a las 19.30 horas en la Sala das Cunchas del concello de O Grove (Praza do Corgo, 1). La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

De "Pensar el amor y las sexualidades en el Siglo XXI" hablarán Chis Oliveira, catedrática de Filosofía y coordinadora del Comando Igualdade, y Amada Traba, socióloga y profesora de Sociología de la Educación en la Universidad de Vigo. Una reflexión sobre las relaciones amorosas y el aprendizaje del amor.

El doctor Manuel Jiménez Ucero, presidente de la Sociedad Española de Medicina Nutracéutica, glosará, en una conferencia con proyección y coloquio posterior, las "Dietas actuales de alto rendimiento adelgazante: la nueva dieta flash 2020". Explicará las modernas y actualizadas dietas normoproteicas, que considera el mejor instrumento para el control del exceso de peso y sus efectos nocivos.

Sobre "Los crímenes del Museo del Prado: Los asesinatos más misteriosos pintados por los grandes maestros del museo" hablará el historiador del arte Luis Montero Manglano, que desvelará las historias, enigmas y secretos que los pintores ocultaron en sus cuadros.

Como todos los años, el Club FARO acoge una charla-coloquio con el ganador y finalista del Premio Planeta. Intervendrán Javier Cercas, ganador del premio Planeta 2019, y Manuel Vilas, finalista. Cercas ha ganado el Planeta por "Terra Alta", una lúcida reflexión sobre el valor de la ley. Vilas, por su parte, es finalista por "Alegría", una obra que versa sobre la sociedad actual.

El periodista, escritor y académico de la Lengua Arturo Pérez-Reverte protagonizará una charla-coloquio bajo el título de "Sidi. El Cid según Arturo Pérez-Reverte". Su última novela es una historia de exilio y frontera, de lucha por sobrevivir en un territorio hostil, indeciso y de fuerzas encontradas.

María Elsa Vázquez Otero, catedrática da Universidade de Vigo, departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal; y María Mercedes Álvarez Lires, profesora de la Universidade de Vigo; coordinadora del Grupo de Innovación Docente: Educación Científica, Sustentabilidade e Xénero, intervendrán en la conferencia-coloquio titulada "O mar das mulleres invisibles". Será una mesa redonda con mujeres del sector e investigadoras para hablar del papel de las mujeres en la sostenibilidad del mar.

La periodista e historiadora Pilar Eyre hablará de "Un perfecto caballero: La burguesía catalana en la segunda mitad del siglo XX". Desvelará los secretos más ocultos, fascinantes y vergonzosos de una Barcelona de contrastes, desde las orgías en el Hotel Ritz a las devotas misas de doce.

Sobre "Os mestres chamando pola Democracia: Memoria da loita nas aulas nos derradeiros anos do franquismo" disertarán Miguel Barros, maestro y doctor en Ciencias Políticas; y Antón Costa Rico, catedrático de Hª de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela.

"El éxito es un juego: Conoce las reglas. Desarrolla tu talento. Gestiona tus emociones". Es lo que propondrá en su conferencia-coloquio Joseba del Carmen, coach deportivo y empresarial.

El profesor de Filosofía Eduardo Infante propondrá "Filosofía en la calle: #FiloRetos para la vida cotidiana".

El doctor Juan José González Soler, coordinador de la Unidad de Obesidad del Hospital Vithas Fátima, protagonizará la conferencia-proyección-coloquio titulada "Obesidad, reflejo de nuestra sociedad".

"Con pajarita y sin tapujos" (Diálogo con Inocencio Arias)" es el título de la charla-coloquio con el diplomático y escritor, que pondrá el dedo en la llaga, sin casarse con nadie, en los problemas que aquejan la España y el mundo del siglo XXI.

Sobre "El gran vertedero oculto en los océanos" hablará Débora Iglesias-Rodríguez, catedrática y vicedirectora del Departamento de Ecología, Evolución y Biología Marina de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos.