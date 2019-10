La madrugada del domingo 27 de octubre España vuelve al horario de invierno. A las 3.00 horas los relojes se retrasarán una hora, para marcar de nuevo las 2.00, en cumplimiento de la Directiva Europea del Cambio de Hora que se aplica en todos los Estados de la Unión Europea. A pesar de lo controvertido de esta práctica y de las infructuosas iniciativas para acabar con ella, los médicos sostienen que apenas tiene consecuencias para la salud y para paliar sus efectos adversos aconsejar adoptar el nuevo horario de forma gradual.

El neurofisiólogo Jesús González Rato distingue entre las implicaciones psicológicas y las físicas derivadas del reajuste horario ligado a los cambios de estación. En el primera caso, sí existen estudios médicos que constatan "un incremento en la irritabilidad, falta de concentración, desgana para realizar las tareas cotidianas y hasta síntomas orgánicos derivados del malestar emocional como cefaleas y migrañas". De todas maneras, no hay porque preocuparse demasiado. González Rato explica que "estas alteraciones son totalmente leves y pasajeras, de manera que en dos a cuatro días ya han desaparecido". El neurofisiólogo puntualiza que en poblaciones más vulnerables, como los niños o los ancianos, "la adaptación psicológica puede durar algo más, pero en menos de una semana ya no se observan efectos deletéreos sobre el bienestar psicológico de las personas".

En cuanto a los cambios físicos, Jesús González Rato indica que lo único que se ha observado en los estudios "es la descoordinación entre las horas de luz y la secreción de la hormona del sueño, la melatonina, que al igual que sucede con los problemas psicológicos, puede andar descabalada un tiempo". No mucho, de cualquier modo, porque, según el neurofisiólogo, el reloj interno vuelve a coordinar la secreción de la hormona con las horas de luz. "Produce una mayor alteración el 'jet lag' o diferencia horaria en viajes largos de avión, en los que puede haber más de cuatro o cinco horas de diferencia, por ejemplo, que el simple cambio de una hora de forma semestral", asegura González Rato.

El pediatra Fernando Santos desconoce la existencia de estudios médicos específicos sobre el impacto del cambio de hora en los niños y asegura que, desde el punto de vista sanitario, "no supone ningún problema clínico relevante, no es algo sobre lo que se consulte y si se manifiesta algo respecto a ello no es diferente a lo que puede comentar un adulto".

De todas maneras, da algunas recomendaciones para suavizar el retorno al horario de invierno y aminorar los efectos del cambio de hora, empezando por la de "procurar no compensar el cansancio con siestas; dormir solo a su debido tiempo para no alterar el ciclo circadiano interno". González Rato también aconseja "aprovechar al máximo las horas de sol" y, en la medida de lo posible, "ir retrasando esa hora de más en intervalos más pequeños, por ejemplo quince minutos cada día durante cuatro días, para que el cambio sea más gradual y se noten menos las molestias".

En febrero de 2018, a propuesta de Finlandia, la Eurocámara votó sobre la posibilidad de terminar con el cambio de hora. La Comisión Europea aprobó su eliminación pero en marzo de este mismo año la comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo decidió retrasar hasta el año 2021 la eliminación del cambio de hora bianual. De esa forma, los países de la Unión dispondrían de más tiempo para decidir si el país se queda con el horario de verano o con el de invierno. De todas formas, hay países como Portugal que ya han decidido que seguirán adelante con el cambio de hora estacional.

El cambio de hora empezó a extenderse por Europa en 1974, a partir de la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz del sol y consumir menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años. A partir del año 2000 la directiva europea fijó el inicio del horario de verano en marzo y su finalización en octubre.

En España, el Ejecutivo estatal constituyó una comisión de catorce sabios, que debían dictaminar sobre la conveniencia o no de eliminar el cambio de hora estacional. En marzo de 2018 la citada comisión presento un informe en el que no llegaba a ninguna conclusión, habida cuenta de la "gran cantidad de repercusiones de impacto" que tiene esta medida en campos como el económico o el cultural.