La pasión de Freddie Mercury vuelve a abanderar Queen en el Auditorio Mar de Vigo

La banda tributo God Save The Queen-Dios Salve a la Reina hizo sonar las canciones de Queen en el Auditorio Mar de Vigo con Pablo Padín en la piel de Freddie Mercury. El grupo argentino no defraudó a los fans de la banda británica, que vibraron con temas como o "Bohemian Rhapsody" y "We Will Rock You".

Tras veinte años de éxito por todo el mundo, God Save The Queen-Dios Salve a la Reina tiene su propios seguidores, que engloba a varias generaciones de incondicionales de Queen. La banda argentina nació en 1998 en la ciudad argentina de Rosario, con el objetivo de reproducir un concierto en vivo de Queen, logrando captar sus estilos, sonidos y estéticas originales.

Pablo Padín (voz y piano), Francisco Calgaro (guitarra, coros y teclados), Matías Albornoz (batería y coros) y Ezequiel Tibaldo (bajo) son los integrantes de esta banda tributo.