Los científicos gallegos, en busca de la eterna juventud

Investigadores del Instituto de Investigación de Santiago (IDIS), liderados por el doctor Manuel Collado del SERGAS y el doctor Eduardo Domínguez de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) identifican una nueva familia de compuestos que son capaces de matar específicamente las células envejecidas. El trabajo, publicado en la prestigiosa revista "Nature Communications", describe el uso de un sistema de búsqueda masiva de compuestos con esta actividad.

La acumulación, con el paso de los años, de células envejecidas, denominadas células senescentes, está en la base del envejecimiento y de las patologías asociadas con la edad, que son la causa fundamental de declive funcional, fragilidad y morbilidad que acompañan a la vejez. "Para luchar contra las enfermedades asociadas con el envejecimiento, los investigadores de todo el mundo se han lanzado recientemente a una moderna búsqueda de la fuente de la enterna juventud, en forma de moléculas capaces de eliminar de forma selectiva a estas células y obtener con ello beneficios terapéuticos", explica el doctor Collado.

El laboratorio de Células Madre en Cáncer y Envejecimiento del IDIS, que lidera el profesor Manuel Collado, aunó fuerzas a las de la plataforma de descubrimiento de fármacos que dirige la doctora Mabel Loza del grupo BioFarma de la USC. Realizando una búsqueda de fármacos aprobados para su uso en humanos que mostrasen esta actividad inductora de muerte específica de células senescentes, los investigadores hallaron una familia de compuestos: Glucósidos Cardiacos. Se trata de un conjunto de compuestos con actividad terapéutica conocida desde hace siglos y que en la actualidad se emplean para el tratamiento de ciertas afecciones cardiacas a partir de extractos de plantas del género Digitalis, muy abundante en la flora de la comunidad gallega.

"Este es un buen ejemplo de que encontrar nuevas utilidades a fármacos conocidos es una estrategia que podría permitir acelerar el desarrollo de nuevas terapias y reducir los riesgos de efectos secundarios", explica el doctor Collado.

Los primeros firmantes del artículo, el doctor Francisco Triana Martínez y la estudiante de doctorado Pilar Picallos Rabina, dedicaron sus esfuerzos a demostrar esta capacidad senolítica de los Glucósidos Cardiacos, así como a desentrañar los mecanismos moleculares que son responsables de la misma. Los investigadores no solo consiguieron demonstrar esta actividad, sino que dieron con la vulnerabilidad que caracteriza a las células senescentes y que las hace más sensibles a estos fármacos. "Entender qué hace a estas células senescentes más vulnerables puede permitirnos desarrollar nuevos fármacos más seguros frente a ellas", afirma el doctor Triana.

Según los científicos gallegos, este descubrimiento no solo tiene posible aplicación en las enfermedades asociadas con el envejecimiento, sino a otras patologías como el cáncer. "La actual quimioterapia y radioterapia aplicada a pacientes con cáncer muchas veces no es completamente efectivo porque no es capaz todas las células del tumor. Por el contrario, muchas células quedan dañadas en un estado de letargia idéntico al que muestran las células envejecidas", explica la doctora Picallos. Estas células "zombies" pueden suponer un riesgo para los pacientes si consiguen reactivarse con el tiempo, dando lugar a menudo a nuevos crecimientos tumorales aún más malignos.

Los próximos pasos de estos investigadores van encaminados a descubrir más compuestos con esta actividad senolítica que puedan ser empleados en el futuro en terapias frente al envejecimiento y el cáncer. El equipo del doctor Collado está empeñado en aplicar el conocimiento del área de la senescencia celular en la lucha contra el cáncer. "Sería espectacular que el mismo mecanismo que nos hace envejecer pueda quizás también ayudarnos a curar el cáncer", manifiesta.