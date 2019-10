Leonor, una heredera con vocación de servicio a España

El teatro Campoamor de Oviedo volvió a demostrar, 38 años después de hacerlo por primera vez, que es la mejor zona de confort posible para la presentación en público de los herederos al trono de la Corona española. Si en 1981 la primera ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias sirvió para que el joven Felipe de Borbón ofreciera su primer discurso en público, ocho meses después del intento de golpe de estado del 23F, ayer, a cinco días de que, el lunes, se hiciera pública la sentencia del procés y con las calles de Barcelona ardiendo, la gala de los Princesa sirvió para que su hija Leonor, también con 13 años, repitiera sus pasos. Nada podía salir mal y todo salió mejor.

A diferencia de su padre, la Princesa Leonor no se limitó a leer bien una cuartilla de agradecimiento a los Premios y al Principado de Asturias. Su intervención, seis veces más larga que la de Felipe de Borbón en 1981, le sirvió para apelar de forma muy precisa al vínculo entre Asturias y España. Y lo hizo con una presencia jovial, tono relajado, sin apenas errores en la lectura de su discurso -apenas trastabilló en las palabras "esfuerzo" y "felicitar" y tuvo que recomenzar la última frase por un lapsus- y haciendo gala de lo preparada que está para su trabajo con un pequeño saludo en inglés dirigido a los premiados con pronunciación nativa: "Thank you very much for coming, it's an honor to have you here".

En el contenido, la filiación que su discurso estableció entre Asturias y la Corona de España le sirvió para legitimarse como heredera al trono por tres vías. De un lado, la histórica que le da el título de Princesa de Asturias."Asturias es", declaró, "la tierra que da nombre al título que ostento como heredera de la Corona, al igual que hizo mi padre, el Rey, durante tantos años". Y para dejarlo todavía más claro insistió en que el título le compromete "con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles". "En mi casa", añadió, "las palabras España y Asturias siempre están unidas con la misma fuerza con que las ha unido la historia. Así lo siento en mi corazón". Ahí introdujo Doña Leonor la segunda justificación, que ya había expuesto al inicio de su intervención, la emocional. La identificación entre los dos territorios, entre el Principado y la Corona, no solo lo da la historia, sino que se enclava en su cariño a la región, trasmitido por sus padres y experimentado en carne propia en un lugar tan significativo, contó, como Covadonga.

Por último, parte central del sustento argumental de su condición, y quizá el ingrediente que potencia su condición de heredera por encima de la que tuvo su padre es que, gracias a la Reina Letizia, su sangre es doblemente azul, por realeza y por la bandera regional: "Asturias es, también, la tierra de mi madre, la Reina. Yo llevo sangre asturiana". La frase, pronunciada con una ágil combinación de mirada cómplice a Doña Letizia, primero, y solemnidad de juramento, en sus cuatro últimas palabras, provocó el primer aplauso prolongado de su discurso.

El público volvería a ovacionar a la Princesa Leonor cuando recitó su vocación de servicio a España y, de forma muy destacada, cuando la heredera quiso agradecer la presencia en el Campoamor de la reina emérita, doña Sofía. "Me gustaría dar las gracias también, a mi abuela, la Reina Sofía", dijo casi a punto de terminar. "Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España".

En esa parte de su intervención, la Princesa buscó en el palco real la mirada cómplice de su abuela Doña Sofía y la encontró. La madre de Felipe V le lanzó un beso y ella un ligero saludo con los ojos y una sonrisa luminosa.