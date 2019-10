El caricaturista y colaborador de FARO Gogue también difundirá sus trabajos en "Hoy en Delaware"

El caricaturista, ilustrador y colaborador de FARO, el grovense Gogue, que cada día ofrece en su peculiar visión de la actualidad en su tira cómica "Floreano", acaba de incorporarse a la publicación estadounidense dirigida a la comunidad de habla hispana "Hoy en Delaware", en la que afirma: "Trataré de deleitar con mis trabajos, sobre la política, deporte y sociedad americana a sus lectores".

Creador de los personajes Floreano, Monchiña, Epifanio, Cachiña, Charito, don Ramón "el cura" y Fly (la mosca), con los que viene deleitando diariamente a los lectores del diario decano desde 1989, y de Carlotta Cohen, publicado en "New York Moves Magazine", Gogue ha colaborado para numerosas publicaciones internacionales como la Agenda Report, Ghetto Fabulous y "MovieMaker Magazine", radicados en Los Angeles; "Fantasy Sports"; "East Sun Magazine", "The Washington Post" en su edición en español, "Dinamita Magazine" y ha sido creador de la cabecera del semanario "The Blush Blade".

"Delaware" recuerda también que en su faceta docente, Gogue ha impartido numerosos cursos y clases magistrales sobre caricatura y creación de personajes entre otras en la Universidad de Moorhead (Minnesota) y ha publicado diversos libros ("Personaxes Vigueses", "Goguerias", "Cen Tolos da Ría", "Floreano", "Floreano e Broncas", "Historias do Viño e mais", "Historias Floreánicas I", "Historias Floreánicas II", "Floreano Xerais" e "Ilustrando Historias".

Añade que también ha ilustrado libros de otros autores como su caricatura de Marilyn Monroe incluida en "Marilyn in Art" de Roger Taylor (Pop Arts, Londres), y The Beatles para "The Beatles Art" de Linda Webb (Boxigami Books, Chicago, IL). Recuerda, asimismo, que Gogue cuenta en su haber con importantes premios.