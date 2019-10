Sibila freijo "A las mujeres nos gusta el sexo salvaje tanto como a los hombres"

Tras sus dos primeras novelas, "Lo que no sabía de mí" y "Lo que descubrí de ti", la escritora gallega Sibila Freijo vuelve con otro título lleno de erotismo y humor, "Un chico cualquiera", sobre un joven que debe aprender a convertirse en escort de lujo. Ya prepara la segunda parte.

- ¿Investigó el mundo de los acompañantes masculinos?

-Leí algo sobre el tema, algún libro con testimonios de gigolós, brujuleé por internet... Sobre todo miré webs de escorts y acompañantes de lujo, no solo de aquí, más bien de Estados Unidos, donde contratar a un gigoló es algo más "normal" e incluso hay reality shows sobre el tema. Pero lo mío no es una novela de investigación sobre ese mundo. Es ficción.

- ¿Existe el mismo debate social sobre la prostitución masculina que sobre la femenina?

-Ahí no me voy a meter porque, como digo, abordo el tema bajo un punto de vista lúdico y de ficción literaria. Billy Wilder también rodó "Irma la dulce" o Woody Allen habló del tema en "Poderosa Afrodita", y los dos lo hicieron en clave de humor. Yo lo mismo. No se me ocurre meterme a debatir si la prostitución es o no correcta o lícita o ilícita. Para mí, en cualquier caso, no se trataría de prohibir, sino de regular y luchar contra las mafias y la trata de personas.

- Si un hombre que recurre a la prostitución femenina es un putero, ¿cómo llamamos a una mujer que recurre a la masculina?

-El término putero digamos que es en sí bastante retrógrado, porque la palabra puta es bastante degradante, o la hemos degradado nosotros con el uso que le hemos dado. A mí me gusta más lo de trabajadoras o trabajadores del sexo; y los otros, ya sean hombres o mujeres, pues compradores o compradoras de sexo.

- ¿Hay que tomar precauciones o autocensurarse para escribir literatura erótica en la era del #MeToo?

-Yo no lo hago, pero sí, algunas escenas hay que pensárselas dos veces, no vaya a ser que alguien se te eche encima. Con el sexo es difícil medir porque entras en el terreno de las fantasías, de los deseos más ocultos de las personas, y esos no son siempre políticamente correctos. Si en la cama o en la literatura erótica tenemos que ser políticamente correctos, apaga y vámonos.

- En el Festival Erótico de Barcelona han prescindido de las productoras porno. Y un diario nacional ha publicado una lista de escenas de sexo "innecesarias". ¿Esta ola de mojigatería ha llegado a la literatura?

-No creo. La literatura erótica está en plena ebullición. Lo que se rechaza es la visión machista y patriarcal del porno, que lleva a modelos sexuales erróneos. No pienso que el porno sea malo en sí, sino cierto tipo de porno. Más que prescindir de él deberíamos crear otra manera de hacerlo. En cuanto a las escenas innecesarias de sexo en el cine, diría que hay muchas más escenas innecesarias de violencia. Al menos el sexo es divertido.

- Últimamente se han estrenado dos series de televisión con alto contenido erótico, "Instinto", con Mario Casas, y "Toy Boy", con Cristina Castaño. ¿Las ha seguido? ¿Sus libros podrían dar para alguna serie?

-Intenté ver "Instinto", pero no me puso nada. Me dejó fría y no me la creí. No me pareció nada sexy. "Toy boy" aún no la he visto. Y sí, claro que creo que cualquiera de mis novelas podría dar para una serie, que además no tendría sólo sexo, sino humor y vidas reales. Estoy esperando que alguien de Netflix o Movistar me llame un día de estos. Quién sabe.

- Que a los hombres les excite el sexo salvaje y a ellas, el sexo sensible y romántico, ¿es un mito?

-Absolutamente. Y diría que es incluso al contrario. No sabe la cantidad de hombres sensibles y románticos que hay en la cama y la cantidad de mujeres que lo que más desean es encontrar a un "empotrador". A las mujeres nos gusta el sexo salvaje tanto como a los hombres o incluso más... Otra cosa es lo que la sociedad nos ha hecho creer o cómo se nos ha dicho a las mujeres durante siglos que teníamos que pensar y comportarnos.

- ¿Cree que, como decía Woody Allen, el sexo es sucio solo si se hace bien?

-Sí, sobre este tema ya escribí yo en mi blog. Estoy muy de acuerdo con eso y con todo lo que dice Woody Allen, aunque ahora también esté mal visto admirarle. El sexo tiquis miquis en plan gato de angora no es buen sexo. No hay que "blanquear" el sexo porque es algo de por sí bastante salvaje, irracional y animal... Cuantas más sustancias se intercambien y más libres de prejuicios estemos, mucho mejor.