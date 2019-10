Yessi Bello Pérez: "Nunca me he sentido forastera en Londres y da miedo que todo cambie por el Brexit"

Yessi, con el guitarrista y astrofísico Brian May, al que entrevistó en 2018 para el portal UKTN.

Yessi, con el guitarrista y astrofísico Brian May, al que entrevistó en 2018 para el portal UKTN.

Su infancia transcurrió entre la tierra a la que le unen sus raíces familiares y sentimentales y aquella que acogió a sus abuelos y padres emigrantes. Yessi Bello (Londres, 1988) vivió en Galicia sus primeros años de infancia, regresó después para cursar el Bachillerato en Betanzos y se estableció de nuevo en la capital británica en 2007, donde estudió Historia y Ciencias Políticas antes de especializarse con un máster en Periodismo, la profesión que "siempre" quiso ejercer. Y hoy es especialista en criptomoneda y blockchain en The Next Web, uno de los medios más reconocidos sobre internet, tecnología y start-ups, y que organiza cada año un destacado evento internacional en Ámsterdam.

"Lo irónico es que yo siempre quise hacer periodismo cultural y lifestyle, pero acabé en este ámbito por casualidad tras ver un anuncio del portal de noticias CoinDesk. Buscaban reporteros que supiesen de bitcoin y blockhain. Lo primero que hice fue meterme en la wikipedia para saber qué era aquello y finalmente conseguí el puesto porque les interesaba más alguien que supiese escribir y no tanto que dominase la tecnología, algo que podía aprender", recuerda entre risas.

Después fichó por UKTN, donde llegó a ser editora y a principios de año se incorporó a The Next Web (TNW), donde su trabajo ya le ha valido ser finalista en los ITA Awards 2019. "Me hace ilusión porque estoy nominada con periodistas importantes a los que sigo. Es una oportunidad para darte a conocer", agradece Yessi, que también ha escrito sobre tecnología en la web del Evening Standard.

El Financial Times adquirió la participación mayoritaria de TNW en marzo para aumentar su presencia en el sector tecnológico europeo gracias a sus importantes audiencias, que solo en la sección de la gallega superan el millón de visitas al mes.

"Yo no soy desarrolladora ni escribo código, no tengo estas inquietudes. Así que escribir sobre estos temas es bastante complicado. Primero tienes que entenderlo tú y después explicarlo. Pero lo interesante es que puedes aplicarlos a todas las facetas de la vida de la gente. Tienes que buscar un ángulo diferente para llegar a muchos más lectores y no limitarte a los aficionados a la tecnología. Tienes la posibilidad de contar cómo la inteligencia artificial está cambiando la medicina o la relación entre la criptomoneda y el ámbito cultural. Nos pueden parecer conceptos extraños, pero el dinero de nuestra cuenta bancaria también es virtual y Facebook ya tiene un proyecto para crear su propio bitcoin", comenta Yessi.

En mayo se casó con Sergio, un camariñés al que conoció en Londres, donde también residen su madre, su hermano y su tía. Y, aunque todos tiene el settled status, permanecen en vilo ante las consecuencias del Brexit: "Lo que pasa en este país me parece trágico y ridículo. La campaña se basó completamente en mentiras sobre la inmigración y el trabajo y mucha gente se dejó llevar por ignorancia y racismo, cuando Londres no es así".

Por eso se siente dolida ante los hijos y nietos de emigrantes españoles como ella que votaron a favor de abandonar la UE. "Ni yo ni mi familia nos hemos sentido nunca forasteros. Esta ciudad te acoge y te brinda oportunidades y da miedo que todo cambie ahora por el Brexit", lamenta.

"No digo que sea fácil, pero no sé si hay muchas ciudades y países europeos que te ofrezcan las mismas oportunidades. Mis abuelos trabajaron duro y se pasaban años sin volver a Galicia. Pero a mi familia, Londres nos lo ha dado todo", reconoce.

"Todo lo que he conseguido profesional y personalmente ha sido gracias a este país y también al esfuerzo de mis abuelos y mis padres", sostiene Yessi, que mantiene como ellos la costumbre de visitar el Centro Gallego.

"De pequeña me aburrían aquellas sobremesas eternas, pero ahora me mola muchísimo tomarme una caña de Estrella y una tapa de pulpo y hablar con alguien de la tierra. Y también me encanta que vengan los británicos y disfruten con lo nuestro", celebra Yessi, que también recuerda cómo su padre era "un asiduo" del Bar Galicia de Portobello.

Las nuevas generaciones mantienen esta hermandad: "Todos mis amigos de la pandilla son gallegos y aunque el ritmo de vida que llevamos hoy es bastante frenético el Centro sigue siendo un punto de quedada para nosotros". Y entre sus amigas de la universidad también ha ganado adeptas: "Estuvieron en la boda y se quedaron obsesionadas con Galicia. ¡Y en cuanto volvieron pidieron por Amazon cajas y cajas de Mar de Frades!".