El cupón de la ONCE deja más de 200.000 euros en Vigo

El cupón de la ONCE deja más de 200.000 euros en Vigo

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha repartido en el sorteo de la noche de este jueves 560.000 euros en las ciudades de Santiago de Compostela y Vigo.

Según ha informado la ONCE en un comunicado de prensa, en Santiago de Compostela se han repartido 350.000 euros, mientras que en Vigo el cupón ha dejado otros 210.000 euros.

En concreto, en la capital gallega ha sido la vendedora de productos de juego de la ONCE Mónica Nouche Calvo quien repartió la suerte desde su punto de venta en la Rúa do Franco --delante de Correos--, donde vendió, muy repartidos entre su clientela, 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Mónica Nouche, que es afiliada a la ONCE por su discapacidad visual, vende en ese puesto desde el año 2014, aunque su trabajo lo inició en el año 2004 en otros puntos de venta, ha informado la entidad.

Las mismas fuentes han indicado que la vendedora reconoce que entre los ganadores puede haber varias personas de paso en la ciudad, ya que su puesto se encuentra en el centro turístico del casco histórico compostelano.

En Vigo la suerte la repartió Roberto Mota Cameselle, que vende en la puerta principal del Hospital de Meoixoeiro. En concreto, este vendedor, que tiene una discapacidad física y trabaja en la ONCE desde el año 2008, vendió seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Según ha manifestado la ONCE, "está muy satisfecho" con el reparto, pues "sabe que las agraciadas son personas que acuden al hospital o están hospitalizadas". "Quienes más me compran son los pacientes, pues el personal no para mucho por aquí", ha sentenciado.