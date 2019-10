Xavier Labandeira, da Uvigo, entre as cinco Medallas de Investigación da RAGC

Cinco investigadores galegos en activo recibirán as Medallas de Investigación da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC). Esta distinción recoñece na súa primeira edición a traxectoria consolidada de cinco científicos e científicas da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e da Universidade de Vigo (Uvigo) e pretende distinguir a científicos e científicas de prestixio que desenvolveran a maior parte da súa carreira investigadora en Galicia en cada unha das súas cinco seccións.

A medalla Ánxeles Alvariño, da sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde, correspóndelle a Carlos Diéguez González (San Xoán de Río, 1955), director do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS). O catedrático de Fisioloxía da USC, con máis de 35 anos de carreira investigadora, é un referente a nivel mundial no campo da neuroendocrinoloxi?a. Os seus máis de 580 artigos científicos foron publicados en revistas de gran prestixio como Nature ou The Lancet e ten dirixido máis de 40 proxectos de investigación. Entre os galardóns que recibiu figuran a medalla de ouro da Sociedade Espan?ola de Endocrinoloxi?a e Nutricio?n e o Premio Geoffrey Harris da Sociedade Europea de Endocrinoloxi?a.

A medalla Domingo García-Sabell Rivas, da sección de Ciencias Económicas e Sociais da RAGC, destaca a traxectoria de Xavier Labandeira Villot (Vigo, 1967), catedrático de Economía da Uvigo e director do centro de investigación Economics for Energy. O seu prestixio no ámbito da economía climática, pública e enerxética posicionouno como autor principal dos informes de avaliación do Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático da ONU (IPCC) e como membro do comité de transferencia a decisores políticos da Asociación Europea de Economistas Ambientales e de Recursos (EAERE). Ademais, foi director da Florence School of Regulation-Climate no European University Institute de Florencia e responsable da Cátedra FEDEA sobre Economía do Cambio Climático.

Alfredo Bermúdez de Castro (A Coruña, 1950) recibe a medalla Enrique Vidal Abascal, correspondente á sección de Matemáticas, Física e Ciencias da Computación. O catedra?tico de Matema?tica Aplicada da USC está recon?ecido pola comunidade cienti?fica internacional como figura clave no desenvolvemento da súa disciplina en Espan?a. Bermúdez de Castro tivo un papel pioneiro no establecemento de pontes entre a matema?tica e a industria, ata o punto de que os seus traballos facilitaron melloras esenciais no proceso produtivo de numerosas empresas con gran peso na economi?a galega e espan?ola, en a?reas tan diversas como a metalurxia, o medio ambiente ou as finanzas, entre outros.

A catedrática de Enxeñería Química da USC María Teresa Moreira (Mugardos, 1969) foi a elixida pola sección de Ciencias Técnicas para recibir a medalla Isidro Parga Pondal. Está especializada en enxeñería bioquímica e en xestión do ciclo de vida, ámbitos nos que ten publicado máis de 300 artigos científicos. Ademais, ten unha dilatada experiencia en transferencia de resultados de investigación –acreditada polas sete patentes que xa ten rexistradas– a sectores produtivos como o pesqueiro, o agroalimentario, o da industria forestal, o do transporte sustentable e o da bioenerxía e biocombustibles.

O director científico do Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS), José Luis Mascareñas (Allariz, 1961), recibe mañá a medalla Antonio Casares Rodríguez, da seccion de Química e Xeoloxía. Mascareñas, catedrático de Química Orgánica da USC, é considerado un dos responsables da introdución en España da química biolóxica. Foi merecedor da primeira Advanced Grant concedida a un científico galego, a axuda de investigación máis prestixiosa do Consello Europeo de Investigación (ERC). Conta tamén coa Medalla de Ouro da Real Sociedade Española de Química, institución que lle enconmedou a fundación do Grupo Especializado de Química Biolóxica.

A entrega das medallas terá lugar no acto académico de celebración do Día da Ciencia en Galicia, mañá en Santiago, e no que tamén se homenaxeará a figura de Tomás Batuecas, referente internacional na determinación dos pesos atómicos dos elementos químicos, e se entregarán os Premios de Investigación Ernesto Viéitez.