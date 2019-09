"Music has no limits", de Nueva York a Vigo

Un momento del espectáculo Music has no limits. // FdV

Dicen los credores de Music has no limits que cuando concibieron el espectáculo idearon una nueva forma de presentar "la playlist de tu vida". Y para ello, a un grupo de músicos cargados de talento y llegados de diferentes partes del mundo sumaron escenógrafos, expertos en nuevas tecnologías... El resultado es un show que ya ha triunfado en el Lincoln Center de Nueva York, que reunió a 200.000 personas en una sola noche en Miami, o que también ha pasado ya por el Santiago Bernabeu en Madrid. Music has no limits llega al Auditorio Mar de Vigo el próximo sábado, 5 de octubre, a las 21.30 horas.

En este show, el público pasa de escuchar un aria de ópera a un tema heavy o música dance, pop, góspel, rap... Siempre con canciones altamente conocidas. Presentadas de una manera diferente. E interpretadas por un conjunto de músicos virtuosos.

Pero tan importante es la música como todos los demás elementos del espectácuo: desde lo espectacular de la escenografía y el diseño y manejo de las luces al uso de la realidad virtual. Music has no limits es un espectáculo con vocación global que ya ha recorrido medio mundo.

En el Mar de Vigo, se presentarán en la sala principal, el Auditorio, con capacidad para más de 1.400 persoans sentadas. El show es el primer plato fuerte de una temporada por la que también se pasarán algunas de las voces más contrastadas del panorama musical español, así como otros espectáculos internacionales que están dando la vuelta al mundo.

Las entradas de Music has no limits pueden comprarse en las plataformas electrónicas Ataquilla y Eventbrite o, directamente, desde la sección de eventos de la página de Facebook del Auditorio Mar de Vigo.