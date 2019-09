Invitados de octubre en el Club FARO

El Club FARO inicia una nueva temporada con interesantes conferencias sobre historia, como las que ofrecerán Juan Eslava Galán, Álvaro Barbosa y Emilio Lara; ciencia, con Ignacio Morgado y Elena Castro Martínez; y misterio, con José Antonio Ponseti. Además, Alba Alonso hablará de identidad de género; Arantxa Coca, de problemas de pareja; Emilio del Río, del origen de las palabras; Manu Córdova, de los Alpes; y Miguel Gane, del drama de la inmigración.

El Club FARO DE VIGO inicia el próximo miércoles su programación de octubre. Todas las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo). La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Alba Alonso Feijoo, doctora por la Universidad de Vigo; docente; y experta en igualdad de género, protagonizará la conferencia-proyección-coloquio titulada "Mamá, quien soy yo no está entre mis piernas, sino entre mis orejas".

Sobre "Parejas al borde de un ataque de nervios: Soluciones para aprender a amar" aportará pautas Arantxa Coca, psicóloga y terapeuta de parejas.

El periodista José Antonio Ponseti hablará de "La misteriosa desaparición del 'vuelo 19': El mito sobre el Triángulo de las Bermudas". Aportará detalles poco o nada conocidos sobre la desaparición de 6 aviones y sus 27 tripulantes el 5 de diciembre de 1945.

De "Deseo y placer: La capacidad del cerebro para generar motivaciones y bienestar" disertará Ignacio Morgado,catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Explicará qué pasa cuando perdemos la motivación y qué papel desempeña el cerebro en este proceso.

Narciso de Gabriel, catedrático de Historia da Educación na Universidade da Coruña, abordará la historia de "Elisa e Marcela. Amigas e amantes", las dos maestras gallegas que protagonizaron en 1901 uno de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo.

Emilio del Río, doctor en Filología Clásica, conducirá la conferencia-proyección-coloquio titulada "Pero, ¿tú sabes lo que dices? El sorprendente origen de nuestras palabras". ¿Por qué llamamos Vía Láctea a nuestra galaxia y cancerbero al portero de un equipo de fútbol? ¿De dónde viene la expresión "hacerse el sueco"? De este tipo de cuestiones hablará Del Río.

El alpinista Manu Córdova protagonizará "Caminando por los Alpes", una conferencia-proyección-coloquio con motivo del 75 aniversario Club Peña Trevinca. Entre otros galardones, Córdova, de 33 años, ha ganado el premio Alpinismo europeo 2011.

El doctor en Antropología Emilio Lara trazará una línea "De los fanatismos del pasado a los populismos de hoy" (A través de la novela histórica). Su último libro está inspirado en un hecho poco conocido, la sorprendente Cruzada de los Niños del siglo XIII.

La mesa redonda-proyección-coloquio titulada "50 años caminando con los pobres" reunirá a Jaime Barrecheguren (exdelegado episcopal de Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Tui-Vigo); Ángel Dorrego (exdirector de Cáritas diocesana) y Alberto Cuevas (sacerdote; responsable de Medios de Comunicación del Obispado).

El escritor y abogado Miguel Gane hablará sobre "El drama de la inmigración: Desarraigo, exilio, miseria y supervivencia".

Juan Eslava Galán, doctor en Letras, disertará sobre "La conquista de América: Contradicciones, alianzas, traiciones y desencuentros".

Álvaro Barbosa, arquitecto y conservador del Convento do Cristo, Tomar-Portugal, hablará del "Castillo y Convento do Cristo de Tomar-Portugal: Patrimonio de la Humanidad" (Hermanado con nuestro olivo: Los Templarios).

Por último, Elena Castro Martínez (científica titular en INGENIO, CSIC-UPV) disertará sobre "La innovación: Un concepto polisémico y multidimensional".